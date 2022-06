Críticas por discriminación de mujeres a mujeres en el Torneo de Fútbol Femenino de Jerez

Las futbolistas veteranas del Safa San Luis de El Puerto de Santa María expresan su malestar por lo que consideran un “trato discriminatorio” en los criterios de la organización para la inscripción de participantes en el Torneo Internacional Femenino Amateur que se disputará en las instalaciones jerezanas de Montecastillo entre los días 23 y 29 del presente mes de junio, con categorías de + de 35 años, + de 40 años, + de 50 años y + de 60 años.

En un escrito firmado por todos los integrantes del equipo portuense, encabezado por el entrenador Abraham García, se apunta a Fútbol + Mujer, en calidad de organizador del evento, y en concreto a Amalia Revuelta, una de las responsables de la entidad organizadora, como culpables de la “expulsión” del Safa en una decisión “contradictoria a los valores y objetivos que Fútbol + Mujer defiende”, al aplicar unas normas que “nunca se mencionaron en la reunión inicial celebrada en la UCA el pasado 30 de marzo”.

Las normas a las que se hace referencia son: Tener más de 35 años (1 de enero 1987) o cumplidos antes del 31 de julio de 2022; no haber sido futbolista profesional en los últimos 15 años, en ligas profesionales (1ª Iberdrola, Reto o equivalentes); no haber sido futbolista profesional con la selección o haber participado en Olimpiadas en los últimos 15 años, y no estar federada en un club en la Liga 2021-2022.

Pese a que el principal objetivo del torneo, como se acredita en diferentes publicaciones, es fomentar la continuidad de mujeres futbolistas que acaban sus carreras deportivas profesionales, dar visibilidad a la mujer en el fútbol sin importar la edad de competición y la participación de mujeres ex jugadoras de nivel de categorías profesionales en sus respectivos países, las nuevas normas, establecidas con fecha de 24 de mayo, dan al traste con las ilusiones de las veteranas del club portuense, “después de más de mes y medio gestionando todo lo necesario para conseguir formar un equipo de veteranas competitivo, tal cual nos pidió Amalia”.

Las portuenses dicen que se han fijado nuevas normas después de la reunión informativa

“Hemos sido excluídas y engañadas por Fútbol + Mujer porque han publicado el calendario del torneo excluyendo a nuestro equipo en su totalidad y sin darnos explicaciones”, lamentan los integrantes del Safa, que optan por la denuncia pública para pedir “a todas las mujeres” apoyo “para que no sigamos sufriendo este tipo de falta de respeto y discriminación, y menos aún por pate de entidades que defienden a la mujer futbolista”.

Por último, el club portuense recuerda que “aún nos queda mucho camino por recorrer para llegar a esa igualdad profesional con el fútbol masculino, pero con acciones como las de Fútbol + Mujer nunca lo conseguiremos”.

Por su parte, la organización ha respondido explicando que Fútbol + Mujer no ha expulsado al Safa San Luis, “solo que, debido debido a que se estaban produciendo desigualdades que se alejan totalmente de la filosofía y objetivo de nuestro torneo, disfrutar, el bienestar físico y emocional, el fútbol como deporte, un estilo de vida saludable, hemos decidido facilitar las normas a cada entrenador y entrenadora por escrito, para que las hicieran llegar”.

Además, aclaran que “nuestras futbolistas internacionales son amateur, y vienen a disfrutar, antes que nada. Lo que quieren es divertirse jugando al fútbol, y por esto debemos cuidar que este objetivo se cumpla. Todo ello lo explicamos el día de la presentación, y el resto de entrenadoras y entrenadores lo entendió perfectamente”.

Finalmente, anuncian que “debido a lo ocurrido, nos parece interesante que el año que viene introduzcamos una categoría Premier-Competitiva, donde tengan cabida, futbolistas internacionales que hayan sido profesionales”.