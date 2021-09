El Conil recibe al Pozoblanco en busca de su primer triunfo (12:00 horas)

El Conil afronta este domingo a partir de las 12:00 horas en el Municipal José Antonio Pérez Ureba su tercer compromiso liguero de la temporada en la Tercera División RFEF, un partido que le enfrenta al Pozoblanco y en el que el equipo jandeño persigue su primer triunfo del curso.

Los amarillos, que disponen de todos sus efectivos, han firmado hasta la fecha un par de empates, ambos sin goles, contra el Puente Genil cordobés como local en el estreno de la campaña y en el Polideportivo San Rafael de Los Barrios el pasado fin de semana.

Juan Reyes dará a conocer la lista de convocados poco antes del encuentro, por lo que aventurarse con un once no es más que especular. En todo caso, el sentido común apunta a que no variará mucho del formado por Fran, Gonzalo, Kiko, Fran Paúl, Pablo Molina, Manzano, Manu Heredia, Orihuela, Alberto Quintana, Juan Ureba y Adri Pascual.

Juan Reyes (Entrenador del Conil) "Defensivamente estamos bien, hay que mejorar en ataque, donde nos está faltando una pizca de suerte"

El técnico conileño pone en valor lo hecho hasta ahora. “Pese a ser un equipo en construcción, con muchas caras nuevas, mucha juventud, de las plantillas más jóvenes de Tercera, los jugadores están dando la cara. Defensivamente estamos bien, que es lo principal en estos casos. Nos está faltando una pizca de suerte de cara al gol, aunque no creamos excesivas ocasiones, pero tres o cuatro claras sí que tenemos”.

Del rival destaca su velocidad. “También es un equipo muy nuevo, también en fase de construcción y asimilando ideas. Optan por un juego combinativo, los laterales se incorporan al ataque y arriba tienen mucho peligro por la velocidad. Nuestro campo es pequeño y cualquier regate cerca del área nos puede hacer daño”.