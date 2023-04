El Conil quiere cerrar la Liga con una alegría en Pozoblanco

El Conil disputa este domingo a partir de las 12:00 horas en Pozoblanco su último encuentro de la temporada, un partido en el que no se juegan absolutamente nada pero que afronta con el objetivo de despedir el curso con una alegría que le permita acabar con una mala dinámica que ha llevado al equipo de soñar con los play-off a acabar más cerca de la zona de descenso.

Los jandeños, en el puesto 11º con 37 puntos, persiguen además poner broche a la campaña con un número redondo de triunfos, 10, el mismo que llevan en estos momentos de empates y derrotas, así como con concluir con un goal-average positivo, ya que cuentan con 31 tantos a favor y otros tantos en contra.

El conjunto de Jesule no vence desde que el 19 de febrero diera buena cuenta del Cartaya (4-0). Desde entonces, derrota en campo del Atlético Antoniano (2-1), empate con el Bollullos (0-0), revés en Lucena (1-0) y en Espiel (5-2), tablas con el Puente Genil (1-1) y en la visita al Córdoba B (1-1), y el varapalo sufrido el pasado fin de semana con el Xerez Deportivo sobre la bocina (0-1).

Por su parte, el Pozoblanco dice adiós delante de su afición sin más aliciente que darle una alegría a los suyos, ya que marcha octavo con 40 puntos y es imposible que alcance la quinta plaza que ocupa el Sevilla C con 46. La racha de 10 puntos de los últimos 12 jugados no ha sido suficiente para los cordobeses, que no obstante pretenden dar continuidad a los triunfos sobre Córdoba (2-0) y Cartaya (0-1), la igualada con el Atlético Antoniano (1-1) y la goleada en Bollullos (0-3).