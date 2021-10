El Conil aporta argumentos insuficientes en Cartaya

Primera derrota del Conil, que no tuvo forma de hincar el diente a un rival que rentabilizó al máximo el único gol del duelo. 1-0 en Cartaya y a pensar en el próximo rival.

El caso es que el triunfo ante el Conil tiene doble valor. Por una parte, la ruptura de una trayectoria que estaba pidiendo a gritos sentarse en del diván del psicólogo. El Cartaya hacía una eternidad que no ganaba en casa. De hecho, en la fase de ascenso definitiva de la pasada temporada no ganó un solo partido, y el Antoniano le pintó el rostro con muy poco hace dos semanas. Como ven, reto superado y fantasmas a la Venta. Y por la otra, venía el conjunto rojinegro de dos derrotas seguidas, la última, en Jerez, especialmente dolorosa. Para colmo se presentaba un equipo que no sabía lo que era perder esta temporada. Por eso, y por mucho más, el gol de Wocjik se cotiza más alto que el kilovatio hora.

Antes, en el 14, Fran, el portero gaditano, se vistió de Superman para parar un balón imposible a Wojcik. Fue un aviso y luego culminó, como puso culminar el Cartaya en otras acciones, antes y después del tanto, que se marcharon al limbo de milagro. En medio de todo eso, un error de Adrián le pudo costar caro al Cartaya. Exceso de confianza del portero, entendemos, en un remate a la desesperada de Heredia, y las manos blandas del portero local estuvieron a punto de convertirse en tragedia. El balón se marchó a córner y no sólo respiró el guardameta, sino el estadio entero. Fue una acción clave.