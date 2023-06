El Conil y Jesule separan sus caminos

Jesús Barbadilla Cervilla, Jesule, no seguirá al frente del proyecto del Conil CF para la temporada 2023-24. El entrenador tomó las riendas de la escuadra jandeña en noviembre del año pasado, sustituyendo a Simón Carro, y a pesar de que logró la salvación en la categoría, el sueño de la fase de ascenso no fue posible aunque no era un objetivo prioritario.

El preparador malagueño y el club conileño separan sus caminos, así como el ayudante de éste, David Buendía, que tampoco se mantiene en el conjunto amarillo, que para el curso entrante tendrá un nuevo director de orquesta desde el banquillo.

La entidad conileña hacía pública la decisión con el siguiente escrito: "Jesule no continuará como entrenador del Conil Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. Una decisión compleja con la que anunciamos también que David Buendía tampoco seguirá en el club. Desde el Conil queremos agradecerles su dedicación durante su etapa en el club, y la lucha constante para lograr los objetivos fijados. Ha sido un placer. Muchas gracias y mucha suerte. ¡Gracias!".

Cabe recordar que en su etapa como futbolista, Jesule militó cuatro temporadas en el Xerez CD, colgó las botas en la 2010/2011 en el Unión Estepona y comenzó a prepararse para seguir vinculado en el fútbol encaminando sus pasos a los banquillos. Entrenó al Atlético Benamiel y posteriormente llegó a ser vicepresidente de la AFE cuando estaba en el cargo Luis Rubiales, que fue compañero suyo en el Levante. Hace dos campañas dirigió al Alhaurino.