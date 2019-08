El Complejo Ciudad de Cádiz, con goteras en agosto

Para finalizar, el CB Gades carga contra “los políticos que sacan pecho y se fotografían con los deportistas cuando consiguen éxitos deportivos”, cuando lo que habitualmente no es de conocimiento general es la labor callada, sacrificada y por supuesto altruista de todas las personas que componen el denominado deporte de base”. Sin ir más lejos, el club quisiera hacer visible “el gran esfuerzo que tenemos que hacer directiva, entrenadores y padres para sacar nuestro proyecto hacía delante. Gestionamos 23 equipos y más de 270 jugadores, con un trabajo directivo (cuadrar horarios, partidos, altas y bajas de socios, compra de material y ropa deportiva, eventos…) y de área técnica brutal (planificación de entrenamientos, preparación física, gestión de problemas de jugadores, padres y entrenadores) que no sería posible sin la desinteresada labor de más de 50 personas que anteponen la labor social de una entidad inclusiva a cualquier desarrollo profesional”.

En todo caso, “como no nos resignamos a esta situación procederemos si no hay solución a tomar las medidas de protesta necesarias para que se ponga de manifiesto el problema existente en el deporte base de Cádiz, la situación calamitosa de las instalaciones deportivas y la oscura y errática distribución de horas entre los diferentes clubes”.

Como no podía ser de otra forma, el club hace un llamamaniento al Ayuntamiento “para que de una vez resuelva el problema de las goteras del Ciudad de Cádiz y gestione el deporte de una forma razonable y eficaz, cosa que hasta ahora no se ha hecho”. Igualmente, advierte que “de lo contrario no solo será un recuerdo el deporte municipal sino los clubes deportivos de Cádiz, ya que terminaran trasladándose a otras localidades que sí tienen una política deportiva mínimamente eficaz o terminarán languideciendo y desapareciendo con la pérdida de generaciones de deportistas que se verán abocados a sentarse delante del televisor y jugar con su videoconsola”.

Tampoco se puede entender que “el Ayuntamiento haga un estadio de fútbol para un club profesional y eventos deportivos en la playa con un coste considerable, y le diga a nuestros hijos y jóvenes que no hay dinero para un suelo medio en condiciones en el Pabellón Gadir y para que no se caiga el techo del Ciudad de Cádiz a pedazos, que esas son las instalaciones que hay para ellos”.

En su durísimo escrito , el CB Gades afirma no entender “el derrotero que ha tomado la política deportiva de este Ayuntamiento (con independencia del signo político) para que el deporte como complemento de la formación de los niños y jóvenes no sea la prioridad absoluta”, máxime cuando “somos conscientes de la desaparición del deporte municipal y hemos recogido con mucho gusto esa función”.

Más allá del estado de los recintos, también se pone de manifiesto el problema que se crea con el reparto de las horas “bajo un sistema totalmente discreccional, oscuro, no transparente, donde no prima el número de licencias federativas o de partidos durante la temporada de cada club, sino otras cuestiones de índole política”. Para colmo, se producen “sinsentidos tales como que nos pongan horarios de pista de minibásket (5 a 11 años) de 21:00 a 22:00”, horas nocturas que “no son lógicas para niños de esas edades”.

El Baloncesto Gades critica que “esta situación se hizo visible desde principios de año” pero no se ha hecho nada “para la solución de este gravísimo problema, no se ha dotado importe alguno ni nos consta que se haya sacado licitación alguna para la obra de reparación necesaria para la cubierta de la zona de las pistas”. El club aprovecha la ocasión para denunciar que “otros pabellones gestionados por el IMD y utilizados para entrenamiento como el Gadir tienen un suelo que no está apto para la práctica del baloncesto”

Entrando en materia, señala que las instalaciones presentan “un estado calamitoso, sin mantenimiento alguno” , y apunta que este verano “después de mucho años sin poner un euro para el Pabellón Ciudad de Cádiz, por desgracia el único mínimamente presentable de la ciudad, lo inevitable ha llegado y la impermeabilización del techo ha desaparecido”. Como consecuencia de ello, precisa, “ahora hay goteras en todas las pistas”, goteras que se producen “ya no sólo con la lluvia sino en agosto con la mera humedad nocturna”. A resultas de ello, “las pistas no pueden utilizarse para entrenar ni lógicamente para jugar partidos”.

Críticas a la gestión municipal

El secretario general de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz, Manuel Gómez Bienvenido, no duda en cargar contra los responsables, en el presente y el pasado, de lo que ocurre en el Ciudad de Cádiz en concreto y en todas las instalaciones deportivas de la capital en su globalidad. “El problema es crónico. Se han perdido cuatro años en no dignificar las instalaciones deportivas, que están de pena, y sobre todo el Ciudad de Cádiz”. El sindicalista aclara qué pasa y qué hay previsto hacer. “Lo que van hacer ahora, que por cierto aún no se ha comenzado, es el techo de las piscinas, con subvenciones que en caso de no hacerlo se pierden. Pero para lo otro, las goteras de las pistas, no hay partida económica para solucionar ese problema que viene de largo. Ahora incluso una de esas pistas no se puede utilizar y se suspenden las actividades”.

Bienvenido no se muerde la lengua. “Es un vergüenza lo del IMD, cuya prioridad debe ser dignificar tanto las instalaciones deportivas como el uso y disfrute tanto de usuarios como de clubes”. Y va más allá. “Esto es consecuencia de una incapacidad de cuatro años que tiene nombre y apellidos: el actual gerente, que es un verdadero inútil y un fantasma, incapaz de gestionar una delegación con más de 9 millones de euros en presupuesto, y el equipo de Gobierno, que vino para apostar por el deporte para todos y resulta que las instalaciones deportivas, las escasas que tenemos, son tercermundistas”.

Por sus parte, el concejal responsable del Área de Deportes del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, lamenta algo que, por otra parte, hace mucho que veía venir. “Llueve sobre mojado, no es nada nuevo, no es una situación inesperada de una instalación concreta y en un momento puntual. No existe en la actualidad de esta legislatura que acaba de empezar, ni en la anterior ni por supuesto en las del Partido Popular un plan de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales”. Torres ya propuso lo que a su juicio era la solución al problema. “Hace un año ya llevé a pleno la necesidad de plantear un plan de choque, un listado con las deficiencias de las instalaciones, que se cuantificaran los arreglos y a partir de ahí se priorizara. No se ha hecho nada más que una política de parcheo”. El concejal del PSOE se muestra pesimista. “Estamos en agosto, no quiero ni pensar cuando llegue el mal tiempo. En el Ciudad de Cádiz se va a hacer el tema del techo de la piscina porque hay un dinero destinado de fondos europeos, pero no se priorizan las emergencias. Todo es importante, pero es más urgente el techo de las pistas que el de las piscinas, tal y como ha denunciado el Club Baloncesto Gades. Con el relente de la noche ya hay goteras, así que cuando llueva se suspenderán todas las actividades”. Y también expresa su preocupación con otros recintos. “Tengo serias dudas con el Pabellón del Náutico, las filtraciones en el Centro Histórico y en el renovado Francisco Blanca”.