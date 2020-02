El Chiclana se desmelena delante de la portería contraria

En el Chiclana se han aprendido tan bien la lección que se propusieron aprobar con nota el examen ante el San Roque y acabaron sacando matrícula de honor. El partido mostró las dos caras que conocemos de los de Lupi, aunque la más débil, por fortuna, duró poco tiempo. Y se volvió a casa no solo con los tres puntos, sino con cuatro goles a favor y solo uno en contra. "Ni en mis mejores sueños habría imaginado este resultado", reconoce el entrenador.

Los chiclaneros marcaron en el campo menos goleado de la categoría, el Manolo Mesa, donde es toda una odisea hacer un tanto, así que imagínense anotar cuatro. Y Pitu volvió a estar fenomenal entre palos, con solo con un gol en contra. Así que mejorar los números del club blanco y consolidarse en la novena plaza eran las mejores noticias que se podían tener. Objetivo cumplido.

Pero aunque el abultado marcador pueda sugerir un camino fácil, la realidad fue distinta. Los chicos de Lupi empezaron perdiendo por el mismo error que tantas veces hemos visto y que casi se podría calificar ya como marca de la casa, pues no hay partido en el que no aparezca. Aunque el encuentro se salve después no hay que olvidarse de ellos. "Los primeros minutos estuvimos inseguros con el planteamiento de juego (4-2-3-1) para reforzar el centro del campo y lo pasamos mal, de ahí que decidiera meter un segundo punta al ver los problemas que ellos estaban teniendo en la salida", explica el míster.

Al igual que en jornadas anteriores, el Chiclana respiró cuando el balón bajó al césped para quedarse, después de tantos minutos de juego aéreo, y ahí los de Lupi no tienen piedad. Los cambios que introdujo el míster fueron parte de lo que se vio en el segundo acto, en el que el grupo fue de menos a más. El equipo tuvo más balón al pie, con más circulación, lo que supuso más consistencia de juego y más claridad de proyección. Pero, por encima de todo, tuvo algo de lo que suele adolecer: eficacia. Efectividad de cara al gol que, en muchas ocasiones, procede del banquillo.

"Un equipo no solo se fundamenta en el once inicial, el banquillo tiene que ser igualmente competitivo", recuerda Lupi. El ejemplo más cercano es el de Pablo, que tiene cada vez más cerca esa titularidad, tras haber marcado tres tantos en los dos últimos partidos. "Me estoy reencontrando con el gol y estoy en forma, por fin entran los goles de todos y cuando son fuera de casa, mejor aún para el equipo", declara el delantero.

Esto no deja de ser un toque de atención para todos. Según el entrenador, "solo es un golpecito en la mesa para el que se duerme, que sepa que otra vez está metido abajo. Tenemos 28 puntos y opciones para meternos en esa cabeza, pero sin olvidar que aquí pierdes dos partidos y casi que volvemos a la casilla de salida".

Por otra parte, para el encuentro de este domingo en el Municipal, en el que los pupilos de Lupi tendrán como adversario al Alcalá, el árbitro que ha sido designado para dirigir la contienda es el colegiado malagueño Francisco Javier Mora Díaz.