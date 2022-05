Chiclana acoge el Máster Final del Circuito Solidario Andalucía Equality Golf Cup

El Circuito Solidario Andalucía Equality Golf Cup llega este jueves 2 de junio a Chiclana, donde se disputará su Máster Final tras iniciarse el 23 de abril en el Real Club de Campo de Córdoba, para seguir en mayo en Ayamonte (Huelva) en Valle Guadiana Links y celebrar el I Memorial Blanca Fernández Ochoa celebrado en Madrid. De ahí que este martes el Real Novo Sancti Petri Golf Club hiciera la puesta de largo de su última cita, donde llega el momento de que cuatro equipos formados por los clasificados en las pruebas regulares, famosos, periodistas, golfistas profesionales y jugadores de golf adaptado pondrán en juego los 10.000 euros del bote solidario recaudado durante el circuito a favor de una 4 ONGs: La Fundación (Chiclana), FEPAMIC (Córdoba), CODA Huelva y Fundación También (Madrid).

Durante las tres pruebas clasificatorias más de 360 participantes han podido descubrir y saborear lo mejor de Andalucía en la carpa gourmet donde ha habido una selección de los mejores quesos de Andalucía, Jamón con cortador de jamón D.O Los Pedroches y D.O Jabugo, embutido de Los Pedroches y Aracena, carnes de vaca retinta, chicharrones de Chiclana, aceites D.O Baena y de Jaén, frutas de Huelva (fresones, arándanos, frambuesas…), mojama de Isla Cristina, tortillitas de camarones, croquetas de rabo de toro… que han hecho las delicias de los jugadores transportándolos a cada provincia andaluza poniendo en valor toda la riqueza turística, cultural y gastronómica de Andalucía.

La prueba contará entre su participantes con los entrenadores Álvaro Cervera, Jose González y Víctor Sánchez del Amo

Además el destino Andalucía estuvo presente en todo el evento, habiendo entregado más de 30 estancias hoteleras en Andalucía, más de 60 greenfees en campos andaluces y decenas de lotes gastronómicos de empresas andaluzas de máxima calidad como Gadira, Cárnicas el Alcázar, el Consejo Regulador de la DO Aceite de Baena, Williams&Humbert, El Guardián de los Trofeos...

La delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Jesús Herencia, subrayó que el Equality Golf Cup es el "primer Circuito Nacional solidario, igualitario, inclusivo y sostenible de España, pionero e innovador", gracias al cual "se conoce el destino Andalucía y se ayuda a los que más lo necesitan. Todo ello tras cuatriplicar la cita" original, destacó. Así "se aumenta la diversificación del impacto turístico y gastronómico de la marca Andalucía practicando el golf". Todo ello "en el año de la recuperación turística como así lo avalan los datos para mejorar los datos de 2019 anteriores a la pandemia".

El diputado del área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz, Jaime Armario, comentó que vio nacer este circuito "hace unos años y ha ido creciendo y consolidándose", algo propiciado gracias "a la combinación entre el golf y la solidaridad da sus resultados". Esto viene a potenciar "la promoción de la práctica del golf en la provincia de Cádiz", después de que la pasada semana se dieran cita aquí "más de 300 tour operadores para que conocieran los veinte campos gaditanos", algo que "rompe la estacionalidad".

Por su parte, la primera Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo y Diseminado y Playas del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González, señaló que este Máster "iza la bandera de la igualdad y la sostenibilidad en un circuito inclusivo que tiene su culmen en Chiclana, una forma de promocionar el destino de la provincia y a Andalucía", porque el "turismo deportivo cubre la temporada baja y además añade un fin social".

Durante las tres pruebas clasificatorias han podido disfrutar de la experiencia más una decena de personalidades famosas como los ex futbolistas Rafael Márquez, Miguel Torres, Mista, Víctor Sánchez del Amo, Jorge D’Alessandro, Miguel Melgar, el cantante David Otero 'El Pescao', los ex jugadores de baloncesto Toñín Llorente y José Luis Maluenda, los actores Óscar Higares, Verónica Mengod y Liz Emiliano, los deportistas Lola Fernández Ochoa, Fidel Alonso y más de 60 periodistas entre los que destacan Carlos Martínez, Jorge Liaño, Jesús Márquez y otros especializados en golf como Carlos Palomo, Guillermo Salmerón, Isabel Trillo o Jorge Armenteros, que pudieron ver de primera mano las virtudes de Andalucía.

Un total de 72 personas de toda España se darán cita en Chiclana para participar en el torneo que se celebrará en el Real Novo Sancti Petri Golf Club, alojándose en el Gran Meliá Sancti Petri, donde será la Gala entrega de Premios para hacer la estancia inolvidable.

Entre los participantes hay que destacar que formarán parte de los equipos los celebrities el ex futbolista Víctor Sánchez del Amo, los ex entrenadores del Cádiz CF Álvaro Cervera y Jose González, el medallista olímpico Regino Hernández y el también snowboarder Fidel Alonso, la ex esquiadora Lola Fernández Ochoa, los periodistas Carlos Martínez (Movistar +), Jorge Liaño (El desmarque) y Jesús Márquez (Canal Sur Radio) y los especialistas en golf Isabel Trillo (Cope), Miguel Barbero (RTVE) y Miguel Carnero (Mediaset).

Como novedad de esta primera edición del Circuito se instaura el premio Valores Andalucía Equality Golf Cup, que premian a personas destacadas que reflejan los valores del circuito, en esta edición se ha querido destacar la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte, y los premiados son el tenista en silla Cisco García, subcampeón del Mundo por equipos de tenis, y la subcampeona del mundo de surf adaptado Sarah Almagro, que estarán presentes en la Gala final del torneo.

El apoyo de los campos de golf de Andalucía

El Destino Andalucía estuvo presente en todo el torneo, con cientos de premios consistentes en lotes gastronómicos andaluces, experiencias turísticas y noches de hoteles en alojamientos de Andalucía, más greenfees en campos de golf andaluces colaboradores como Granada Club, La Cañada (San Roque), Sherry Golf, Bellavista Golf (Huelva), Antequera Golf, Fair Play (Benalup-Casas Viejas), Lauro Golf (Alhaurín), Calanova Golf (Mijas), Cabopino (Marbella), Campano (Chiclana), Arcos Garden, Baviera (Vélez), Zaudín (Sevilla), Zagaleta (Benhavís), La Garza (Linares), Valle del Este, Los Moriscos, Vista Hermosa, Real Club Golf Sevilla, Villanueva Golf, El Rompido (Cartaya), Montecastillo, La Estancia, el Club de Golf Aranjuez, La Faisanera, Torrijos Golf, Golf Soria, La Noria (Mijas) y Sancti Petri Hills Golf, además de los tres campos andaluces que son sede.

Andalucía Equality Golf Cup es un evento que cuenta con el patrocinio principal de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, junto a los del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, Diputación de Huelva y Diputación de Córdoba, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, los Ayuntamientos de Chiclana, Córdoba y Ayamonte, IMTUR, la Autoridad Portuaria de Huelva, de Meliá Hotels & Resorts y Gran Meliá Sancti Petri, FEPAMIC, Bodegas Williams & Humbert, Ecorail, Cajasur, Obra Social La Caixa, RAG Seguros, Bodegas González Byass, Styrpe, Basic Golf, Merkajamón, Jamón Jarote, D.O Baena, Atrio, La Casa del Agua, El Corte Inglés, Conde Vera, Peña de Baena, Cruzcampo 0.0, Cobre Rent a car y el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.