Chiclana y Algaida, un partido a cara de perro en la lucha por el ascenso directo

Chiclana y Algaida se enfrentan este domingo a partir de las 19:30 horas en el Municipal chiclanero con la imperiosa necesidad de conseguir el triunfo si quieren seguir soñando con el ascenso directo a Tercera Federación, un objetivo que se les ha alejado en las últimas semanas al cosechar ambos dos derrotas consecutivas.

El equipo blanco, cuarto con 42 puntos, a dos del Cabecense, que ocupa por detrás de La Palma la segunda plaza de ascenso directo, está obligado a mejorar las prestaciones no ya de la visita al líder (2-1) sino del anterior choque como local con el Atlético Central (0-2).

El objetivo de los pupilos de José María Suazo, que mantiene algunas dudas para el once inicial que no despejará hasta poco antes del comienzo del encuentro, no puede ser otro que regresar al camino de la victoria que se obtuvo en casa de la Lebrijana (1-2).

Por su parte, el Algaida, quinto con 40 puntos, también ha claudicado en sus últimas dos citas, en su caso ante adversarios de entidad, el Tomares, tercero (1-3), y el líder La Palma (0-1), y busca igualmente recuperar las sensaciones de su último triunfo, frente al Atlético Central (0-2).