El Ceuta gana y se esfuma el ascenso del Chiclana CF

El histórico Xerez CD perdió 0-1 ante el Ceuta con un gol en el último minuto de Misffut y se quedó sin el sueño del ascenso, que fue para el cuadro caballa. Esto conlleva que el Chiclana CF tampoco suba a Tercera, ya que la plaza a la que aspiraba pasa a ser ahora para el campeón de la Regional de Ceuta.

En Jerez no lo tuvo fácil, pero se llevó el gato al agua ante un cuadro xerecista que estuvo lejos de su mejor versión y que nunca se encontró a sí mismo. Las lesiones le lastraron y también le pasaron factura, pero no son excusas.

El Xerez CD no pudo con un rival que supo hacer su partido, que fue superior en la primera parte, pero no en la segunda y que ha dado el salto de categoría después de terminar último en la fase de ascenso. Era el que más complicado lo tenía y dejó en la cuenta a Utrera, Ciudad de Lucena y Xerez CD, que no es poco.

Al Chiclana CF le aguarda otro año en División de Honor con el objetivo de volver a intentarlo. La campaña del equipo de Lupi ha llevado una dinámica de menos a más, si bien es cierto que todo el esfuerzo del equipo ha sido en vano al quedarse en la orilla de un propósito que en muchos momentos del tramo final de la temporada parecía estar al alcance de la mano. A los chiclaneros les quedaban tres 'bolas de partido' con el Utrera, el Ciudad de Lucena y el histórico Xerez CD, pero la realidad es que, contra pronóstico, el Ceuta ha ido agotando esas opciones para entonar un alirón que pasa de largo por el Municipal de Chiclana.