Carta de una leyenda

Andrés Iniesta se despidió de la selección española con una carta abierta en la que señaló que estará "¡Siempre con La Roja!" y dio las gracias a todos los estamentos federativos.

Después de haber dicho adiós al Barcelona hace unos meses para emprender una aventura en el fútbol japonés, el internacional español afrontaba el Mundial de Rusia con la expectativa de repetir el éxito de Sudáfrica, pero no pudo repetir la gesta.

Horas después de conocerse su misiva, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su agradecimiento a Iniesta, definiéndolo como un jugador "irrepetible" y "eterno".

"Somos nosotros los que tenemos que darte las gracias, Iniesta. Por todo lo que hemos vivido juntos desde que vestiste por primera vez nuestra camiseta. ¡Siempre gracias, Andrés!", respondió a través de Twitter la RFEF a la carta del ex azulgrana.

En otra publicación le dedicaron un vídeo de agradecimiento que repasaba su trayectoria desde su inicio hasta el último partido, con una secuencia de fotografías en la que se exhiben sus grandes éxitos: la conquista de dos Eurocopas y un Mundial, este último gracias a su gol en Johannesburgo en 2010.

LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mostraron también su enorme agradecimiento al manchego.

En nombre de los clubes profesionales, LaLiga escribió 14 veces en mayúsculas la palabra "Gracias" en su cuenta de Twitter, junto al mensaje "Podríamos seguir así hasta el infinito" sobre una imagen del centrocampista.

"Andrés Iniesta. Futbolista irrepetible, deportista ejemplar", se podía leer en otro mensaje.

Creo que he tenido la suerte de poder vivir una de las mejores etapas del fútbol español, con una generación de jugadores que han sido y son excepcionales en todos los sentidos. Hemos logrado grandes éxitos, cosas que todos soñábamos cuando éramos pequeños, pero también hemos tenido grandes decepciones y hemos vivido momentos muy difíciles. A todos, muchas gracias por hacerme mejor compañero y mejor futbolista.

Ahora es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una decisión fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas de continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección. El futuro es apasionante, con un grupo de jugadores que son increíbles y que a partir de ahora me tendrán como un aficionado más, apoyándolos incondicionalmente. No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos.

Me gustaría dar las gracias a la Federación por el apoyo y trato que me han dado siempre; a todos los presidentes, directivos y empleados con los que he podido convivir durante estos años.

He tenido la suerte de tener grandes entrenadores, con especial cariño a Luis Aragonés, que me hizo debutar en mi Albacete, y con quien conquistamos la primera Eurocopa en un torneo soñado. A todos ellos gracias por contar conmigo, por vuestra confianza y por cambiar el sentido del fútbol español: Luis, Vicente, Julen, Fernando y también Juan Santiesteban, Iñaki Sáez, Ufarte y Ginés".