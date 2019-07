Casi a la vuelta de la esquina se encuentra ya la histórica velada de muay thai que albergará la noche del jueves el estadio Ramón de Carranza. Bautizada como Cádiz Fight Night 2, después de que se llamara Cádiz Fight Night aquella en la que el gaditano Carlos Coello logró uno de sus tres títulos mundiales en la sala Momart Theatre frente al hongkonés Pak Yu Leung, su cartel se presenta más que atractivo y ello hace prever que se producirá una excelente afluencia de público en las zonas acotadas para presenciar los combates, con el ring ubicado junto al Fondo Sur.

Los actos de los días previos comenzarán este martes con una especie de presentación en el Ayuntamiento de la capital gaditana, con probable presencia del tricampeón del mundo Carlos Coello, a pesar de que el lunes todavía se encontraba entrenando en Madrid a las órdenes de Israel Palomeque.

El miércoles llegará uno de los momentos que más expectación levanta en deportes de combate, el acto del pesaje de todos los participantes en la velada con posterior rueda de prensa de quienes son profesionales. El chiringuito Potito Beach volverá a acogerlo.

Entre todos los que pasarán por la báscula habrá cuatro deportistas más de la provincia de Cádiz aparte de Carlos Coello. Ese cuarteto lo forman dos profesionales, el chiclanero Sandro Martín y la gaditana Desirée Rovira, y otro dúo de amateurs, los capitalinos Patri Coello y Manuel Púa. Todos ellos, incluida la principal estrella del cartel, compiten por el Chok Muay Cádiz.

Carlos Coello atendió por teléfono a Diario de Cádiz tan solo unos minutos antes de iniciar la sesión vespertina de entrenamiento del lunes. El ídolo gaditano empezó mandando un mensaje a sus paisanos: "He llevado a Cádiz y al Cádiz Club de Fútbol por todo el mundo, este jueves os mostraré yo mi mundo".

A punto "Llego en un gran estado de forma, estoy perfectamente preparado tanto física como psicológicamente"

Archisabido es que actuar en el Ramón de Carranza resultará algo muy especial para él, reconocido hincha cadista. Se refirió de este modo a esa circunstancia: "Espero que la afición vibre conmigo en el Carranza como cuando el Cádiz marca un gol. A nivel psicológico, pelear en el estadio delante de mi gente me proporcionará un plus y me facilitará dar sobre el ring algo más que en cualquier otro escenario. Me gustaría vivir una jornada parecida a la del ascenso en Chapín, con una euforia total de una afición a la que me encantaría ofrecer un cuarto título mundial".

Enfrente tendrá en esta oportunidad al francés Rolland, del que opina que "será un oponente muy difícil que me complicará las cosas, pero daré el cien por cien para conseguir en mi propia tierra un título que tanto deseo. Yo diría que no parto favorito a priori, pues mi adversario se halla por encima de mí en el ranking y es el actual campeón internacional WBC del peso pluma. Es más joven y posee hambre de títulos".

Lo que deja clarísimo es que se ha preparado a las mil maravillas: "Llego en un gran estado de forma gracias a un entrenamiento muy intenso en Tailandia que ha pasado a ser de ajuste estos últimos días en Madrid. Estoy perfectamente preparado tanto física como psicológicamente".