La cuenta atrás para el apasionante combate por el título mundial de muay thai que se llevará a cabo el primer día del próximo mes de agosto en el Ramón de Carranza, al que el cadista de cuna Carlos Coello no se cansa de calificar como "el templo del cadismo", vive este viernes uno de esos momentos importantes en los que la indiscutible expectación levantada por el anuncio de la velada en el estadio gaditano debe incrementarse de modo exponencial.

A 40 días de un acontecimiento deportivo de enorme singularidad porque practicar el muay thai en un campo de fútbol no es algo que ocurra todas las décadas, comienza la venta de entradas para asistir al mismo en una noche que probablemente quedará grabada en la memoria de los gaditanos, como ya quedó la del día en que el luchador local obtuvo en la sala Momart Theatre uno de los tres títulos mundiales que ha coleccionado por el momento a lo largo de su carrera profesional.

El ring estará pegado al Fondo Sur y se habilitarán el lateral derecho de Tribuna y el lateral izquierdo de Preferencia con el objetivo de alcanzar un aforo cercano a los 4.000 espectadores. Si la marcha de la venta fuese de manera tan espectacular como ocurrió cuando se midió al rival hongkonés Pak Yu Leung -las 1.300 plazas de la sala Momart se agotaron a falta de 12 días para el evento-, sería factible realizar una ampliación de las zonas destinadas al público para así atender en la mayor medida posible a una demanda superior a la prevista en un principio.

Se ponen a la venta dos tipos de entradas, de grada con descuentos para los abonados del Cádiz CF y de palco. Habrá venta anticipada hasta el día del pesaje, acto tradicional que se escenificará otra vez en el chiringuito Potito Beach, y venta en taquilla el día de la atractiva velada. Los precios en la venta anticipada serán, lógicamente, más baratos: 15 euros para abonados cadistas, 17 para el público en general y 20 si se adquieren por Internet. En taquilla costarán 22 euros a todo el mundo. Los palcos son de distintos tamaños, pues oscilan entre cuatro y diez plazas, y se venden completos al precio de 25 euros por persona ya sea mediante venta anticipada o en taquilla.

El aforo de las zonas para público ronda los 4.000 espectadores y hay descuentos en el precio de las entradas para los abonados del Cádiz

Los lugares de compra son varios puntos de venta físicos, entre ellos el chiringuito Potito Beach, las taquillas del Ramón de Carranza como único sitio destinado a los abonados del Cádiz o directamente llamando por teléfono (622511345) a la promotora de este espectáculo deportivo, Cádiz Fight Night.

Carlos Coello se muestra esperanzado en que "la gente se dé prisa en comprar las entradas y ojalá se vuelva a colgar el cartel de no hay billetes. Eso supondría marcar el 1-0 antes de empezar el partido, en este caso la lucha en lugar de fútbol. Que no lo dejen para última hora porque ya se están organizando viajes en autobús desde muchos lugares de la geografía española".

El gaditano se atreve a pronosticar: "Siendo optimista, espero que acudan unas 2.500 personas, pero como se agoten las 4.000 entradas el estadio se caerá el 1 de agosto. En ese caso tendría un apoyo impensable, mucho mayor del previsible. En Tailandia he llegado a pelear ante más de 10.000 personas al aire libre, pero hacerlo con 4.000 en el Carranza sería algo muy especial, equivalente a luchar delante de 8.000 por lo menos".

Su archidemostrado cadismo vuelve a brotar en la conversación: "Estos días pasé por la zona del estadio donde vamos a luchar y pese a estar vacío ya noté nerviosismo e ilusión, se me puso la piel de gallina. En este combate con el francés Rolland por el título mundial WBC me voy a sentir como si fuese Jon Ander Garrido, un futbolista de mi Cádiz que tiene mucho corazón y nunca se rinde. Me identifico con él totalmente y además tenemos una grandísima relación".