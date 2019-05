La balear María Perelló (sub 16) y el canario Pol Núñez (sub 13) sentenciaron sus lideratos en la jornada final de la Copa de España de Óptimist, disputada en aguas de la Bahía de Cádiz bajo la organización del Club Náutico Puerto Sherry.

La regatista mallorquina, doble campeona del mundo de Óptimist, se alzó con la Copa de España como campeona absoluta y sub 16 femenina, haciéndolo Núñez como campeón sub 13. A Perelló la acompañaron en el podio Antonio López (RCN Torrevieja), segundo absoluto y primer sub 16 masculino, y Javier Ojeda (RCN Gran Canaria).

En sub 16 femenino, la campeona mallorquina fue seguida por su compañera de club Marta Cardona y Martina Lodos (RCN Gran Canaria). En sub 16 masculino, el tercero en el podio, junto a López y Ojeda, fue Ian Clive Walker (CN Arenal).

En sub 13 masculino, quedó subcampeón masculino Carlos Espí (RCN Valencia) y el tercero puesto se marchó también para Gran Canaria de la mano de Miguel Padrón. Rozando las medallas se quedó el andaluz Roberto Aguilar (RCN Benalmádena), líder en la primera jornada.

Con respecto a las chicas sub 13, el primer puesto fue para Susana Bestard (RCN Palma), el segundo para Sara Díaz (RCN Gran Canaria) y el tercero para la única andaluza en subir a un podio en esta Copa de España, la onubense Adriana Serra (RCMT Punta Umbría).

La Bahía de Cádiz volvió a mostrar su mejor cara a los 149 regatistas procedentes de 11 comunidades autónomas españolas que se jugaban el título nacional y su pase para el Mundial y el Europeo. Las condiciones con las que se disputaron las tres mangas programadas para el sábado fueron similares a las del día anterior, con un viento de Poniente que se mantuvo estable durante toda la jornada, aunque con mayor intensidad, entre 18 y 20 nudos durante toda la regata.

El malagueño Antonio Villalón (CN Benalmádena), en el puesto 15º de la tabla, quedó tras la jornada final como el mejor en la general de los andaluces participantes, seguido de la onubense Patricia Báñez (RCMT Punta Umbría), que terminó en la posición 21ª de la tabla, y el almeriense Juan José Fernández (CM Almería), en el puesto 27º.

En cuanto a los representantes del club anfitrión, el CN Puerto Sherry, Susana Ridao continuó subiendo posiciones y terminó la competición en el puesto 34º, seguida por Alejandro Arauz, que remontó hasta el 89º. María Fernández acabó justo un puesto detrás que su compañero (90ª) y Arturo Arauz en el lugar 112.