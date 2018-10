El Cádiz B no pasa del empate en El Rosal ante el Gerena (0-0)

La fría mañana puertorrealeña ha desembocado en una igualada sin goles entre el Cádiz B y el Gerena. Dos equipos que lo han intentado con sus recursos pero que han estado negados en el remate, en el caso del filial por las buenas intervenciones del portero Linares, que ha salvado a su equipo en la primera parte. Hay que diferenciar el encuentro tomando como referencia los dos periodos. En el primero ha llevado el peso el conjunto de casa y en el segundo ha asumido ese rol el cuadro visitante, más cómodo y más ambicioso en tareas ofensivas.

El primer aviso ha llevado la rúbrica de Jordi Tur, quien de cabeza ha colocado el esférico junto al poste derecho de Linares, quien literalmente ha volado para evitar lo que hubiera sido el 1-0. Pronto confirmaba el Cádiz B que iba a cargar el juego por la banda de Chapela, la derecha, donde mostraba carencias el Gerena. Fue precisamente este jugador el que ha ejecutado la mejor acción de la primera parte y su centro ha tenido respuesta en Javi Navarro y Peter, aunque al final esférico ha acabado en saque de esquina.

Que el conjunto sevillano estaba fuera del partido era patente. Y ha quedado refrendado en un mal despeje que ha dejado a Peter con todo a favor encarando el área; su tiro lo ha sacado de manera brillante Linares y el rechace lo ha enviado alto, por poco, Javi Navarro. Los argumentos del filial amarillo han sido sólidos para pensar en un gol antes del descanso. No ha sucedido así y la segunda mitad ha llegado con las espadas en todo lo alto. Ha perdido frescura en ataque el equipo de Juanma Pavón, al tiempo que lo ha ganado el de Juan Antonio Márquez. Tampoco la suerte iba a estar del lado local cuando Cubero se ha tenido que retirar lesionado (68’) y el técnico ha apostado por un atacante, Seth Vega, retocando otras líneas del equipo. Un lanzamiento de Jordi Tur, que se ha marchado fuera, ha quedado como el único acercamiento del ‘B’, mientras que el Gerena ha ido creciendo a base de fe y de ganar terreno. No obstante, el dominio rojinegro no se ha traducido en claras ocasiones hasta el tramo final; primero ha sido en una acción embarullada en el área cadista (88’) en la que Mario, sin querer, ha evitado con el cuerpo que un remate de un compañero acabara dentro. Después ha sido Toro, que la ha tenido aún más clara. Ha pillado la espalda a la defensa local y tras plantarse ante Cristian Arco y regatearle, su remate a portería vacía lo ha sacado casi sobre la línea Franco, que ha resultado clave para evitar la derrota de los suyos.

En definitiva, justo empate del Cádiz B y el Gerena en un partido con poco fútbol pero con la emoción de un resultado abierto de inicio a fin. Cada equipo ha mandado en un periodo, y los porteros y las defensas se han impuesto a los ataques. El miércoles el filial visitará al Sevilla C (16:30 horas), ya que hay jornada el 1 de noviembre.