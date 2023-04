El Cádiz CF Mirandilla cae 3-1 y deja malas sensaciones

Bien haría Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, en sentarse cinco minutos para ver y analizar, pero de verdad, lo que sucede en el filial, su filial. Huele a muerto desde hace meses en el Cádiz CF Mirandilla y la situación no es peor porque hay, por el momento, cinco o seis conjuntos que están demostrando ser peores. Pero eso es por el momento. Se juega con fuego desde hace muchas jornadas y el equipo no reacciona a falta de tres jornadas para el final de Liga.

El Betis Deportivo despachó al filial cadista con calidad y un nivel competitivo al que no se acercó su rival. El Betis Deportivo, que estaba hasta este encuentro con ciertos apuros por la plaza de play-out, pasó por encima de los amarillos y parecía un líder ascendido. Y es que también cuenta que ese rival, el cadista, te facilite las cosas. Lo dicho, Vizcaíno tendría que olvidar muchos compromisos verbales para evitar un descalabro.

El Betis Deportivo imprimió un gran ritmo desde los primeros minutos que no estuvo a la altura de ocasiones claras. No obstante, sólo existieron los verdiblancos durante el primer cuarto de hora con llegadas de Dani Pérez e incluso un penalti de Adri Salguero sobre el bético del que el colegiado no quiso saber nada.

Curiosamente en los minutos posteriores y cuando se soltó un poco el filial cadista, traducido en una acción de Rafa Llorente y un chut intencionado de De la Rosa que se marchó fuera, el Betis Deportivo hizo el primero. Fue una gran acción colectiva de los locales que resolvió Juan Cruz con un 'beso' al balón que se coló a la derecha de Víctor Aznar.

El duelo de filiales entró en una fase menos intensa hasta que a las puertas del descanso se soltó el conjunto de Cifuentes con intentonas de Adri Salguero y Rafa Llorente, si bien no tuvo repercusión en el marcador ni hicieron intervenir a Fran Vieites.

El paso por vestuarios en el descanso sirvió de poco en los planes del Cádiz CF Mirandilla porque en la primera acción interesante Marcos Fernández finalizó el rechace de un mano a mano de su compañero Assane para firmar el 2-0.

Ese tanto hizo mucho daño al equipo gaditano, con la soga del descenso al cuello y en fase de bloqueo; la tendencia el 80% de la temporada ante la aparente pasividad del club. Cifuentes, uno de los grandes responsables de los males del filial cadista, movía el banquillo en busca de soluciones que no llegaron y que no cambiaron la clara derrota.

Es más, un cambio bético vino con el pan debajo del brazo porque nada más salir al césped enganchó con buen control un despeje para llegar hasta la 'cocina' y fusilar a Víctor Aznar.

Los visitantes, en el único tiro a portería, por definirlo de esa forma porque se produjo en un centro-chut de Genar, redujo distancias... ya en el 91’.

La situación clasificatoria es clara y muy preocupante para los cadistas, que recibirán el sábado a las cinco de la tarde al Atlético Sanluqueño del jugador del Cádiz CF Juan Cala. El conjunto verdiblanco se juega asegurar su pase a la fase de ascenso. Ahí es nada.