El Caballero incombustible del Chiclana CF

Aunque no lo subrayara su apellido, lo sería igualmente. Lleva muchos años demostrando que es el Cary Grant del centro del campo, de quien se decía que actuaba bien hasta de espaldas. Josemi Caballero es uno de los culpables de que el Chiclana haya cambiado la dirección de su timón hacia otras metas más altas, tras atravesar una primera vuelta para olvidar. En plenos prolegómenos de la entrega de los Oscar, bien vale el paralelismo entre el británico y el chiclanero, cada uno en su parcela. La presencia, elegancia y agudeza en el trabajo es lo que define a ambos, y en el caso de Caballero el fútbol andaluz tiene la suerte de poder contar con un jugador así en las filas blancas.

A sus 31 años, el centrocampista asegura estar corriendo "más que en toda mi carrera deportiva. Me encuentro genial. Cuando salto al campo lo doy todo, me pongan donde me pongan". Aunque Lupi solía emplearlo casi de extremo o interior, últimamente ha disputado más minutos delante de la defensa, que es donde más balón toca. De hecho, ha sido un acierto total del míster, porque su capacidad para leer los partidos y distribuir los balones es incontestable. "Yo intento hacerlo lo mejor posible, porque lo importante es jugar y ayudar al equipo para ganar los tres puntos. Lupi está muy contento conmigo porque, aunque se me tilda de jugador técnico y de calidad, también ve el esfuerzo que estoy haciendo y cómo me parto las botas por el equipo", reconoce.

Josemi Caballero, además, es un hombre que prefiere ver el vaso medio lleno. "Soy muy optimista y considero que si hacemos una buena segunda vuelta, jugando y demostrando lo que sabemos hacer, no hay duda de que podemos acabar entre los cinco primeros", confiesa claro y rotundo. Y no le falta razón, pues ha sido precisamente esa racha de victorias el mes pasado la que sacó al Chiclana del pozo. "Con la misma dinámica en mes y medio podemos estar ahí. Luego vendría lo complicado de mantener la posición, haciéndonos fuertes en casa y compitiendo al máximo fuera", apuntala.

"Creo que la segunda vuelta va a ser nuestra porque ya conocemos a todos los rivales y hemos visto lo que hay. Ahora tenemos que controlar la categoría, plantearnos dónde queremos estar y saber que no podemos perder más. En esta vuelta vamos a ver al verdadero Chiclana", sentencia Josemi.

Pero los genios también se desquician y se acobardan cuando están en pleno bucle. "Durante muchos partidos tuve la sensación de que mi esfuerzo no estaba sirviendo para nada, por eso creo que es mejor hacer borrón y cuenta nueva y empezar la segunda vuelta desde cero. Está claro que en la primera hemos sido muy irregulares y eso es justo lo que tenemos que dejar atrás".

Entre ellos, errores como los cometidos ante el Cabecense la última jornada. "Los partidos hay que trabajarlos y competir para que no pasen estas cosas. Al final, entrenar a tope y no saltar al campo a por todas no sirve de nada. Es obvio que competir extremadamente bien es cosa de profesionales y nosotros no lo somos, pero a veces no ganar un balón también te afecta. La fortuna también influye, por lo que al final de lo que se trata cada domingo es cometer menos fallos que el rival". Manos a la obra.