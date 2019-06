Concluida la temporada deportiva para el Club de Rugby Atlético Portuense, la entidad celebra este sábado su tradicional cena de Fin de Temporada a la que asistirán jugadores, jugadoras, técnicos, delegados, directivos, socios y amigos del club para cerrar una intensa temporada 2018/19.

La campaña ha sido larga y complicada de sacar adelante ya que se ha competido con todas las categorías posibles desde Sub-6 hasta veteranos, con un total de 12 equipos que en un formato u otro han competido a nivel andaluz y nacional.

Esta competición ha llevado a jugar un total de 79 partidos entre todas las categorías, participar en siete torneos territoriales, nueve concentraciones andaluzas y la participación en cuatro torneos nacionales con desplazamientos a Valencia, Zarauz, Valladolid y Madrid.

Si hacemos cálculos sobre los kilómetros realizados por el club para poder competir con todas sus categorías nos lleva a que se han superado los 22.000, lo que da una idea del esfuerzo económico que supone mantener la estructura del club y que todos sus equipos participen al máximo nivel posible.

A la competición ordinaria hemos de añadir el esfuerzo realizado por el Atlético Portuense por la organización de torneos como el montado por los veteranos, el tradicional torneo de rugby playa, el "No Sin Rugby Fest 2018" y, cómo no, el más reciente Torneo GPS Copa de la Reina de Seven femenino, que ha resultado ser un gran éxito de organización como han reconocido todos los equipos y organismos implicados. Todo esto no sería posible sin la aportación de jugadores, padres, socios, colaboradores, organismos oficiales, etcétera.