El CR Atlético Portuense organiza hoy el III Torneo de Rugby Diputación de Cádiz

Aún no ha comenzado la competición oficial para los equipos del Club de Rugby At. Portuense y ya se presenta un fin de semana plagado de actividad de rugby para el club de El Puerto. Hoy organiza el club portuense el III Torneo Diputación de Cádiz de categoría sénior masculina con la participación del equipo organizador, el Bahía 89 Rugby de Algeciras, el Rugby Xerez y el CR Cádiz CF, este último aún pendiente de confirmar por problemas surgidos a última hora. El torneo comenzará a partir de la finalización de las Escuelas de Rugby, que se adelantan a las 10:00 horas como actividad previa al Torneo Diputación. También hoy se desplazan los Sub-16 y Sub-18 del CRAP a Sevilla para participar a partir de las 12:00 horas, en la Universidad Pablo de Olavide, en el Torneo Internacional del Sur que organiza el equipo sevillano Ciencias Cajasol, el cual contará con la participación de conjuntos procedentes de distintos puntos de Andalucía y de Portugal. Sin duda, una importante cita para empezar la campaña de estas categorías base. Para redondear el fin de semana, en el polideportivo portuense también tendremos actividad mañana, ya que los Sub-14 jugarán, desde las 11:00 horas, un partido de preparación frente al Mairena Rugby de la localidad sevillana que precederá al encuentro que disputará el conjunto femenino contra el equipo B de UAS Universitario de Sevilla. Como decíamos, gran actividad la del At. Portuense previa al comienzo de la competición oficial el siguiente fin de semana, previéndose muy buenos resultados dada la gran afluencia de jugadores a las escuelas de rugby del club gualdiverde.

