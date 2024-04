Buenos registros de la EA Medina Sidonia

Tres de los más destacados atletas de la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia, que dirige y entrena Manolo Camacho, han obtenido un importante éxito en el II Control Aire Libre Sevilla - Pista San Pablo.

Elie Grzib, vence en la Final de 500 metros y bate récord nacional; Ana Pérez Román consigue la victoria en Lanzamiento de Peso (3 kg), con una marca de 8.07 metros; y María Flores García logra la marca mínima para acceder al Campeonato de Andalucía Sub 18 en los 3000 metros.

Hasta la capital sevillana se desplazaron estos tres atletas con las grandes cualidades que les define: la resistencia, la motivación, la disciplina, la fuerza, el trabajo en equipo y la perseverancia. Estas cualidades son fundamentales para el desempeño de un atleta y para alcanzar el éxito en el deporte, según ha destacado el director y entrenador de estos chavales. "La resistencia le permite al atleta soportar el esfuerzo físico y mental, la motivación le ayuda a mantenerse comprometido con el deporte, la disciplina le permite alcanzar los objetivos establecidos, la fuerza física le ayuda a aumentar el rendimiento, el trabajo en equipo le proporciona apoyo compartido y la perseverancia le permite alcanzar sus objetivos a pesar de los obstáculos, subraya Manolo Camacho.

De esta manera, María Flores García ha conseguido la marca mínima para acceder al Campeonato de Andalucía Sub 18 en los 3000 metros, tras vencer en la final con un tiempo de 11:07.41. Ana Pérez Román ha conseguido la victoria en Lanzamiento de Peso (3 kg ), con una marca de 8.07 metros, y también ha alcanzado la victoria en 80 metros vallas, ganando su serie con marca personal incluida (13.85), que le asegura participar en el Campeonato de Andalucía Sub 14. Por su parte, Elie Grzib venció en la Final de 500 metros lisos consiguiendo el récord de España Sub 14, al realizar la prueba en 1:10.40, mejorando la marca anterior en más de 1 segundo. También ha conseguido la victoria en Salto de Longitud, con una marca de 5.46 metros.