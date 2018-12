Broche al año inolvidable del Cádiz B

Diez días después de su anterior partido liguero, el que le sirvió para vencer por la mínima en El Rosal al Córdoba B, el Cádiz B entra de nuevo en acción este domingo en la penúltima hoja del calendario del año 2018 con ocasión de un choque correspondiente a la jornada inaugural de la segunda vuelta de la competición liguera en el grupo X de Tercera División.

Los amarillos encadenan su segundo encuentro consecutivo delante de su afición con la intención de obtener el que sería su octavo triunfo seguido en los nueve compromisos más recientes. Esta sensacional racha, en la que solo dejó de sumar un par de puntos con ocasión de la visita efectuada al Xerez DFC en el estadio Chapín, permitirá al conjunto entrenado por Juanma Pavón entrar en 2019 en las plazas de privilegio, en concreto en el segundo lugar ocurra lo que ocurra contra el Ciudad de Lucena. La enésima victoria facilitaría igualar otra vez al frente de la tabla al Utrera, que ahora mismo acumula 47 puntos en 22 choques por 44 del Cádiz B en 21.

El entrenador cadista no podrá contar en esta ocasión con Sergio por culpa de la sanción que le han impuesto tras ver la quinta amarilla. El centrocampista se une en el capítulo de ausencias forzosas a los lesionados Miguel García, Leomar y Javi Navarro, en el primer caso de larga duración. A quien se recupera es a Duarte, que cumplió castigo federativo frente a los cordobesistas. Parece que el técnico solo tiene una duda, la cual radica en la posición que ocupará sobre el rectángulo de juego Javi Pérez. El buen rendimiento que ofreció en la banda, sitio inusual para él, le garantiza un sitio en el once. Según donde termine actuando, la formación titular se completará con Javi Moreno o Chapela.Pavón anda con la mosca detrás de la oreja: "Es una semana atípica porque no es normal tener que jugar el 30 de diciembre. Por eso hemos hecho mucho hincapié en el aspecto psicológico debido a que estas fechas son más propias de partidos amistosos o benéficos. Es cierto que hemos entrenado bien, pero no me gustan estas condiciones y ahora hace falta que esta semana la culminemos afrontando el encuentro liguero como si se tratara de otro cualquiera de la temporada".