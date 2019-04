El Cádiz B pierde a Braganza y Sergio por sanción federativa

Tras la 36ª jornada del grupo X de Tercera División, el Juez de Competición y Disciplina de la categoría ha impuesto una sanción de dos partidos a Rosales (Guadalcacín) mientras se perderán un encuentro por ese mismo motivo los siguientes jugadores: Polaco (Ceuta), Josemi (Algeciras), Borja Vicent (Algeciras), Altamirano (Betis Dvo.), Edgar (Betis Dvo.), Ernesto (Gerena), Braganza (Cádiz B), Sergio (Cádiz B), Gallego (Conil), Juanca (Conil), Borja García (Córdoba B), Pedro Jiménez (Coria), Ángel (Écija Bpié.), Lopes (Écija Bpié.), Fede (At. Espeleño), David Piñero (Guadalcacín), Pulido (Guadalcacín), Ismael (Puente Genil), Jonathan Ruiz (Puente Genil), Ekedo (San Roque de Lepe), Miguel (Sevilla C), David Rodríguez (Sevilla C), Amin (Xerez CD) y Bello (Xerez DFC).

Los dos futbolistas del Cádiz B y los dos del Conil que figuran en la relación de castigados vieron el pasado fin de semana la quinta tarjeta amarilla del ciclo. Por su parte, Juan Antonio Álvarez (delegado del Cádiz B) no podrá ejercer su función habitual este fin de semana al haber sido suspendido tras la expulsión por doble amonestación en la visita al Arcos.