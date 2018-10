Borja Ochoa no sólo marca en fútbol sala

Una de las novedades de la plantilla del Recreativo Portuense esta temporada es Francisco de Borja Ochoa Castañeda, conocido en el mundillo del balompié como Borja Ochoa. El delantero, de 27 años, proviene, en su más reciente etapa, del Cádiz CF Virgili de fútbol sala, donde militó las dos últimas campañas. "Tengo un amigo, el central Orellana, a quien el Recre llamó primero, que me recomendó al entrenador, Juanjo Durán. Pasé las pruebas y me incorporé a la disciplina rojiblanca", relata el ariete, cuyo gol del pasado domingo ante el Tesorillo, el primero que anota con su nueva elástica, resultó providencial para que los portuenses sumaran los tres puntos.

El jugador explica que "media diana es de Jesuli, que saltó a la bola sacada de banda por Kike y, por encima de todos los rivales, supo cabecearla a donde yo me encontraba, en línea de gol. Le di con la rodilla tal y como me venía". El tanto, marcado en el minuto 98, suponía el 2-1 frente al Tesorillo, un conjunto que se había mostrado inferior pero que acariciaba ya el empate. "Fue una gran alegría. Habíamos dispuesto con anterioridad de tres disparos en el área chica que no materializamos y lo cierto es que se nos iba el triunfo", analiza el delantero de un Recre que, disputadas las cuatro primeras jornadas, ocupa el octavo puesto con siete puntos, fruto de dos victorias, un empate y una derrota, con seis goles marcados y cinco recibidos.

Borja Ochoa se muestra satisfecho del juego que los portuenses despliegan, pues estima que "dominamos en posesión y generamos muchas ocasiones", aunque admite que falta "transformar" esas oportunidades.

Por lo que respecta al próximo rival, la Bazán, un difícil desplazamiento que comenzará a dirimirse a partir de las 12:00 horas del domingo, el jugador recuerda que, después de protagonizar una gran temporada, el adversario estuvo a punto de ascender a División de Honor, logro que le arrebató la Roteña. Los isleños son terceros, con ocho puntos, demostrando potencial goleador (ocho dianas, dos por partido) y una gran eficacia defensiva (solo dos goles encajados), pero el ariete apuesta por "no tener miedo y plantarles cara con lo que sabemos hacer".

Se autodefine como un delantero que "las pelea todas y procura estar en el sitio, como ocurrió contra el Tesorillo, que, al cabo, es lo más importante". El jugador ensalza el ambiente "espectacular" que se vive en el vestuario del Marcos Monge y considera que el entrenador, Juanjo Durán, "mete mucha agresividad al equipo, tiene las ideas claras, sabe a lo que quiere jugar y lo transmite". El futbolista entiende que aún se encuentran en la fase de "asimilación de ideas".

El delantero, que ha militado en escuadras como Jerez Industrial y Balón, y que señala no haber actuado en su trayectoria como punta de referencia sino más bien en la mediapunta, confía en las posibilidades de un Recre que, en su opinión, dispone de un plantel "para estar arriba", si bien admite que "trabajando siempre" y teniendo claro que la Primera Andaluza "resulta una categoría muy complicada, con una liga larga, en la que cualquier duelo se te complica en un instante y en la que los nombres no sirven de nada".