Biabiany, el lujo del ataque del San Fernando

Si algún fichaje del verano ha levantado expectación, ese ha sido el del extremo francés Jonathan Biabiany, principalmente por su dilatada experiencia en el calcio italiano, donde militó varias temporadas en el Inter de Milán.

Biabiany será la bandera del ataque del equipo azulino esta temporada y el espolón de la dinamita que pretende ser el equipo de Stankovic en la presente temporada. El jugador fue presentado ante los medios de comunicación y afirmaba que “vengo a un ilusionante proyecto, con la intención de ascender con el San Fernando y lo cierto es que solamente tengo palabras de agradecimiento por el trato que he recibido desde mi llegada al club”. El extremo era claro al sentenciar que “me ilusionó la llamada del San Fernando porque ya estuve aquí en la pasada temporada viendo un partido y creo que es un club con mucho futuro. Lo cierto es que no me pesa la responsabilidad de la expectación que llevado mi fichaje porque no vengo de vacaciones, vengo a trabajar y a conseguir el objetivo”.

En cuanto a su llegada, relataba que “San Fernando es una ciudad que está muy cerca de donde reside mi familia (Marbella) y cuando me explicaron lo que se pretende hacer no dude ni un momento en venir”.

De sus compañeros, manifestaba que “es un gran grupo, con grandes jugadores, con gente que te hace la vida muy amable y que tienen el mismo objetivo marcado, por lo que solamente me han ayudado a mi integración a la ciudad y al equipo”.

El jugador no pudo jugar en el último amistoso ante la afición azulina al estar “cargado de tanto trabajo en pretemporada por lo que decidimos parar, aunque ya me encuentro en perfecto estado para el amistoso del viernes y para la Liga”, señalaba.

Biabiany será la referencia en ataque, será el hombre donde se deposite las esperanzas de un equipo fabricado para estar entre los favoritos del subgrupo de la Segunda División B y será el lujo en el ataque del San Fernando.

Primer entreno en la Junta de Deportes

Por otra parte, el equipo isleño entrenó por primera vez en el antiguo campo de San Rafael (Junta de Deportes), que será el lugar habitual donde los de Stankovic preparen sus partidos. Los isleños pudieron comprobar el buen estado en el que se encuentra el nuevo césped y la totalidad de la plantilla se ejercitó a las órdenes del técnico serbio.

Por otro lado, el equipo isleño presentaba de la misma forma ante los medios de comunicación el patrocinador que ha acompañado al cuadro de La Isla durante las tres últimas temporada, Coasa. El director de operaciones del equipo isleño, Louis Kinziger, se encargaba de darlo a conocer junto al gerente de la empresa líder en el sector naval, Manuel Rondán, agradecían el acuerdo mutuo para patrocinar al conjunto de La Isla.