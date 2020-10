Puesta de largo de cuatro fichajes del San Fernando

Qué el San Fernando ha montado un equipo capaz de todo y para poder aspirar a todo, no se le escapa a nadie. La secretaría técnico del club azulino, con Alberto Achirica al frente, ha dado un paso de gigantes para poder reforzar al equipo de La Isla conforme las aspiraciones que se pretenden.

En ese apartado está la llegada durante la pretemporada de dos hombres que tienen, y deben, de ser pilares de la base importante de lo que será el equipo de Stankovic a partir del próximo 18 del presente mes, fecha marcada en rojo en el calendario de la entidad isleña por el debut en la ‘nueva’ Segunda B que se producirá, concretamente el domingo 18 a partir de las doce del mediodía, horario insular, once de la mañana en horario peninsular, ante el Tamaraceite canario.

Lolo González y Javi Fernández buscarán ser una parte importante de los éxitos y cosechas del San Fernando este curso. Ambos jugadores escudaban ayer al Director Deportivo el equipo isleño, Alberto Achirica, en la presentación oficial de ambos jugadores como parte del plantel azulino, aunque ambos ya han debutado con su nueva camiseta en el transcurso de la pretemporada.

Fue Achirica el que abrió el fuego en el acto de presentación destacando la importancia de tener en las filas del equipo azulino a dos hombres “importantes, que han sido pretendidos por muchos equipos y que, finalmente, se han decantado en formar parte de este proyecto”.

El mandatario azulino dejaba a las claras “mi agradecimiento a título personal, por la predisposición que han tenido ambos jugadores que han firmado por el San Fernando un contrato de larga duración por lo que formarán parte del presente y del futuro más inmediato del equipo”.

Posteriormente Lolo González tomó la palabra. El centrocampista, que partió en sus inicios como jugador del equipo de la vecina localidad de Sanlúcar y que ha sido un trotamundos por la Segunda B, procediendo del Oviedo y con varias ‘novias’ interesadas en su fichaje comentó que “llego a un gran proyecto que, a la vez, es ilusionante y espero aportar todo lo que pueda para que este proyecto llegue a un buen puerto. Estoy muy contento de como se me ha recibido en San Fernando y en el San Fernando y lo cierto es que estoy tremendamente deseoso de que comience la competición. Yo tuve la suerte de jugar hasta julio, pero muchos de mis compañeros llevan muchos meses sin competir de manera oficial y eso se nota. Espero que mi faceta goleadora de antiguas temporadas tengan continuidad en el San Fernando y aunque mi posición habitual es de seis, por delante de la defensa, he jugado de central, de lateral e, incluso, de interior. Yo estoy a disposición del entrenador para el lugar que considere oportuno”, sentenció.

Por su parte, Javi Fernández, que al igual que Lolo procede del Oviedo donde estuvieron la pasada temporada reconocía que “la estancia del compañero en este equipo me animó a firmar por el San Fernando y la verdad es que, después de ver y estar los días que llevo con mis nuevos compañeros, solamente tengo una palabra, ilusión, que es lo que tenemos todos en esta temporada”, afirmaba.

El central, natural de Cartagena, recordaba el partido disputado ante el San Fernando en el Iberoamericano estando en las filas del UCAM de Murcia. “Recuerdo que la afición apretaba de lo lindo y siempre ha sido un campo muy complicado, por lo que tenemos que hacer de nuestro terreno de juego un fortín. Es cierto que las circunstancias son complicadas, pero hay que adaptarse y esperar que lo antes posible todo el grueso de nuestra afición nos estén alentando desde las gradas”, enfatizaba.

Igualmente tras el entrenamiento matinal de este martes, los futbolistas Jon Ander González Dopi y Gerard Vergé, última incorporación a la entidad, fueron presentados por Alberto Achirica en la sala de prensa del Iberoamericano.

El delantero vasco, ex de la Balona, se mostró “muy contento” y reconoció que “me han acogido muy bien y en el sur, como siempre he dicho, en ningún sitio”. “Aquí jugué el año pasado”, aunque lamentó que “es cierto que igual el césped no es lo mejor que tiene, pero nos tendremos que amoldar a él”. En cuanto al vestuario que se ha encontrado, Dopi expresó que “tenemos buen grupo, a alguno ya lo conocía, me siento muy a gusto”.

En cuanto al tipo de delantero que es, el azulino concretó que “lo que más me caracteriza es la lucha, la guerra y la fuerza, luego ya los goles yo creo que vienen solos”.

Por su parte, el atacante catalán Gerard Vergé explicó que “se dio todo un poco rápido: el último día de mercado, hablando con el Recre, se pudo dar la salida y creo que de los mejores sitios en los que podría estar era aquí, que es un buen proyecto y un sitio en el que confían en mí y en el que puedo crecer como futbolista”.Gerard se definió como “un jugador que está cómodo tocando mucho el balón y participando en el juego”, al tiempo que detalló que “puedo jugar en la posición de mediapunta e incluso mediocentro, puedo caer a banda… Intento adaptarme siempre a lo que quiere el entrenador que es lo principal, y a partir de ahí intento sacar mis virtudes”.

Recién aterrizado, ha confesado que la primera impresión “ha sido buena, creo que hay buen grupo por lo poco que he podido ver, por lo que he visto en el vestuario hay mucha calidad humana y en el campo el nivel que he visto ha sido bueno, es un equipo muy competitivo y que jugador por jugador me han parecido muy buenos”.