Bermúdez, presidente del Conil CF: "Estamos trabajando en algún fichaje más"

Juan Diego Bermúdez se convirtió el 1 de julio de 2021 en el presidente del Conil Club de Fútbol y en su primera temporada consiguió la permanencia en Tercera División, actual Tercera Federación, y clasificarse para la Copa RFAF. Un logro para el equipo conileño, que esta temporada quiere seguir mejorando y luchar por algo más.

En su segunda temporada como presidente, Bermúdez afronta con confianza la que será la quinta temporada del club en Tercera. El equipo afronta la temporada "con la misma ilusión que la primera, con muchas ganas y con el objetivo de afianzar este nuevo proyecto que hemos comenzado este año".

El objetivo del club sigue siendo afianzar la permanencia, pero se permiten soñar con dar un pasito adelante y poder luchar por los puestos que dan acceso a la promoción de ascenso. "El objetivo del Conil, un equipo humilde que estamos creciendo llevando cinco años consecutivos en Tercera, es la permanencia. La pasada temporada llegamos a jugar la Copa RFAF. Yo firmaba repetir lo mismo, pero hay que competir y el tiempo lo dirá".

Desde el club se transmite confianza en la nueva plantilla y el cuerpo técnico está muy contento con los jugadores que formarán parte del plantel. El presidente también ha mostrado su confianza en los nuevos y en los que han renovado una temporada más. "Todos los que han llegado tienen algo. Oliva tiene encandilada a mucha gente porque es un futbolista que abarca mucho campo, pero todos los futbolistas tienen una capacidad que llama mucho la atención. Óscar, Cuenca, Elías… todos han firmado porque son grandes futbolistas y me han sorprendido. También a los futbolistas que hemos renovado están a un nivel superior al año pasado".

La plantilla ha sido capaz de competir cara a cara con clubes de mayor categoría durante la pretemporada, pero no se descarta que pueda llegar alguna incorporación con la liga ya comenzada. "Son 22 licencias y a día de hoy tenemos 21 completas, por lo que tenemos la posibilidad de fichar a uno mas. Ahora mismo tenemos cuatro lesionados y hemos hecho una plantilla competitiva, doblando cada posición. Pero nos está mermando mucho que las lesiones sean en el mismo puesto. Entre la directiva, el mister y el cuerpo técnico estamos barajando algún fichaje más que se pueda poner a tiro".

El único pero que el presidente pone a la temporada pasada ha sido el mal bagaje de puntos que consiguieron fuera de casa. "Hay que jugar y mantener la línea del año pasado. Intentar que el Pérez Ureba y nuestra afición sean un fortín y se escapen el menor número de puntos posibles. Y fuera de casa hay que hacerlo algo mejor que el año pasado porque fue bastante malo. Con eso optaríamos a mucho más. El año pasado solo sacamos siete de 48 o 51, podríamos haber estado en play-offs. Seguimos buscando esos puntos que nos den la tranquilidad".

"Hay que intentar que el Pérez Ureba y nuestra afición sean un fortín y se escapen el menor número de puntos posibles"

El proyecto del conjunto conileño, desde que Bermúdez es presidente, se ha caracterizado por ser uno de los más serios de la categoría, que no promete nada sin saber que lo puede cumplir. Respecto al tema económico, esa es una de las premisas de esta junta directiva. "En cuanto al tema económico, cuando termina el año vemos gastos, ingresos.., etc. Intentamos analizar si ha habido mejoría, si ha habido pérdidas, dónde podemos mejorar…. Somos personas que después de nuestro trabajo, le dedicamos tiempo a esta pasión. Analizamos dónde podemos mejorar, dónde podemos inventar nuevas cosas. Somos un club muy serio porque somos muy humildes. Intentamos hacer la plantilla que pueda congeniar, no pretendemos hacer una plantilla con jugadores superiores si después no podemos pagar. El tema económico es gracias a los patrocinadores, gracias a ellos nos ayudan a pagar las nominas de los futbolistas y también los socios".

El nuevo presidente quiere caracterizar su proyecto por ser el dirigente que consiguió dar un paso más en el Conil CF. También hace referencia y ha aprendido mucho de Antonio Brenes, anterior presidente. "He aprendido mucho de Antonio Brenes, que ahora es mi vicepresidente. Cuando se lo propuse a mi junta directiva era dar un paso adelante y no estar todos los años con el agua al cuello, jugándonos la salvación en la ultima jornada. Con trabajo y humildad, si a los jugadores se les tiene contento, el rendimiento es mayor. Había que dar un paso adelante e intentar jugar el play-offs… A este proyecto, desde el principio, le tengo mucha ilusión, buscar a jugadores que tengan ganas de aportar y crecer, en los últimos años hemos servido de trampolín para varios jugadores que han pasado por aquí y ahora están en Segunda Federación. Eso es un motivo de orgullo para nuestro club".

Juan Diego Bermúdez ve fundamental el apoyo de la afición, pero invita al resto de la población de Conil a ayudar al equipo para seguir creciendo y poder seguir agrandando la marca Conil CF. "La importancia de la afición es un aspecto fundamental, en cualquier club. Cuando el equipo no va bien encaminado, ellos son los que lo levantan, lo animan y lo reactivan. Estamos muy contentos con ellos. Somos casi 490 socios. Tenemos muchas ganas de dar un pasito adelante y necesitamos de su ayuda. Creemos que con 23.000 habitantes, nos gustaría tener a algunos más que nos ayudasen. Si la ciudadania de Conil se volcase con su equipo, el día de mañana podríamos seguir mejorando y seguir haciendo actos como el que haremos el próximo mes de octubre, en categoría alevín, y vendrán equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona".