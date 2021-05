La Bahía de Cádiz acoge la Copa de España de windsurf

La actividad no cesa en la Bahía de Cádiz, preparada ya para acoger a partir de este viernes 21 de mayo hasta el domingo la Copa de España de Windsurf. Abierta a las disciplinas Techno e iQFoil, la convocatoria reúne a más de un centenar de windsurfistas y entre ellos los mejores exponentes de la práctica totalidad de territoriales españolas. Además de los andaluces, participan deportistas de la balear, la catalana, la Comunidad Valenciana, Madrid, Melilla y Galicia.

Tras el campeonato del Mundo de RS:X celebrado el pasado mes de abril, el windsurf vuelve a ser protagonista en aguas gaditanas y lo hace, entre otras, de la mano de la clase llamada a sustituir la RS:X, la espectacular iQFoil. Además de los títulos en categorías absolutas y juveniles de la nueva clase, también se decidirán los nuevos campeones nacionales de la disciplinas Techno Sub 17, Techno Sub 15 y Techno Plus (hasta 19 años).

En la clase iQFoil, entre los hombres no faltarán los campeones de Europa, los andaluces Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) y Ramón Pastor (Saltwater Tarifa), compitiendo en la misma flota que Fernando Lamadrid del CN Puerto Sherry y el sub 21 Aurelio Terry (CN Sevilla).

"Mi principal objetivo es disfrutar y coger más experiencia en la categoría absoluta", señala Terry, "Para mí sería estupendo lograr un podio Sub 21 pero no va a ser fácil ya que vienen baleares y valencianos muy fuertes a parte mi principal rival aquí, Fernando Samalea", concluye el portuense en filas del náutico hispalense.

Por su parte, Martínez del Cerro declara que "si bien no llego a la regata habiendo entrenado todo lo que me gustaría, sí tengo muchas ganas de competir y lo haré con menos presión que nunca. Este campeonato me servirá para ver si premia más entrenar mucho o ir simplemente a disfrutar".

En la flota femenina todas las quinielas apuntan a la andaluza Pilar Lamadrid, primera campeona de España de la modalidad y gran favorita en casa. "Estoy expectante ante la posibilidad de medirme con las chicas que han venido, muy contenta de poder competir a nivel nacional y agradecida a la federación por organizar regatas a pesar de las circunstancias", apunta la deportista del CN Puerto Sherry, para quien las rivales no serán muchas pero sí muy buenas.

En efecto, la Copa de España que organiza la Federación Andaluza de Vela llega precedida por la calidad más que por la cantidad, por lo que las posibilidades se abren de cara al objetivo final. Aparte de los ya citados, Andalucía plantea dificultades de la mano de las mejores bazas representantes de clubes gaditanos, de Sevilla y de Málaga.

Tras varios días entrenando en aguas gaditanas, las pruebas clasificatorias darán comienzo mañana viernes a partir de las 13:00 horas y seguirán hasta el domingo. Para las clases Techno se prevén tres diarias mientras los iQFoil podrán hacer cuatro cada día.

A unas horas del inicio, la organización maneja un parte meteorológico que anuncia vientos para todos los gustos en estos tres días, de levante a poniente y de intensidad variable también.