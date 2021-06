Apabullante triunfo de Ulenaers en el Novo Sancti Petri

El belga Kristof Ulenaers triunfó en el Challenge de Cádiz disputado en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri a pesar de vivir el último día la vuelta más complicada de la semana. La renta con la que salía le valió para superar las dificultades a las que se enfrentó este domingo por el campo y lograr la victoria en su primer torneo en el Challenge Tour, al que accedió por invitación. Gran actuación también de los españoles Santiago Tarrío y Alfredo García Heredia, que finalizaron tercero y cuarto, respectivamente.

El belga salía a disputar la jornada final del Challenge de Cádiz con 7 golpes de ventaja, pero en golf ya se sabe que uno no se puede confiar. Y no lo hizo. Salió con los mismos nervios de los tres días anteriores, pero con peor resultado. Bogey en el 1, pero recuperó con eagle en el 2. A partir de ahí enganchó una mala racha que le costó dos bogeys y un triple bogey hasta el hoyo 11, momento en que sus rivales se acercaban. Entonces, reaccionó, con la ayuda de su caddie, y logró acabar con tres birdies para 72 golpes y un total de 19 bajo par dejando a Hurly Long con las ganas, a cuatro golpes.

La victoria supone para Ulenaers un cambio de vida: “Llegué a este torneo con idea de medirme frente a grandes jugadores, coger experiencia, tratar de hacer vueltas bajo par y poco a poco, llegar al Challenge Tour. Pero las cosas han ido saliendo y ganar en Cádiz me cambia la vida. Aún no me puedo creer lo que he conseguido. He salido muy nervioso y me gustaría haber disfrutado más por el campo, pero ha sido un día realmente duro, física y mentalmente”.

El Iberostar Real Club de Golf del Novo acoge desde este martes el Challenge de España

Con esta victoria Kristof Ulenaers, de tan sólo 22 años, entra en categoría 1 del Challenge Tour por lo que ya podrá jugar la temporada completa y actualmente está el 12º en la Road to Mallorca.Magnífica remontada de los españoles Santiago Tarrío, miembro del ProSpain Team que ganó la semana pasada el Challenge de la República Checa, y Alfredo García Heredia, que ha vuelto a hacer top 5 en el Challenge de Cádiz.

Santiago Tarrío acusó durante la semana el cansancio de llevar ocho semanas seguidas en competición y una victoria muy peleada en play-off, pero es un luchador y lo volvió a demostrar. Arrancó la vuelta con eagle en el hoyo 2, y a pesar del bogey en el 3 mantuvo el buen juego que la semana pasada le llevó a la victoria, haciendo 7 birdies para firmar la mejor vuelta del día, de 65 golpes para un total de 12 bajo par. Con este tercer puesto el gallego es segundo del Ranking del Challenge Tour.

En cuarta posición acabó el asturiano Alfredo García Heredia, con lo que sube al 14º puesto del ranking al finalizar el torneo con 5 birdies y un bobgey, 68 golpes para 11 bajo par.

Los jugadores del Challenge de Cádiz tendrán un día de descanso y el martes comenzará la competición en el Challenge de España, que acabará el viernes, en el mismo recorrido, el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

