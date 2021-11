Antonio Fernández causa baja en el Cádiz CF Virgili

El jugador Antonio Fernández, que se convirtió en el primer fichaje de la temporada 2021-2022 y ha sido capitán del Cádiz CF Virgili, ha causado baja en el club, tras haber jugado en los nueve partidos en los que fue convocado.



"Se intentó pero no pude ser. A veces hay que ser honestos con uno mismo y ver donde están tus límites a estas alturas. Tal vez las circunstancias que me rodeaban no me hacían dar lo mejor de mí, pero me voy con la cabeza bien alta sabiendo que me he vaciado y que lo he dado todo", comenta Antonio Fernández en su despedida.



"Doy un pasito al lado y comienzo una nueva etapa con muchas ganas e ilusión. Doy las gracias a todos mis compañeros por demostrarme que siempre han estado ahí empujándome y ayudándome para que me sintiese lo más a gusto posible. Gracias al club por todo lo que me ha dado en todos los años en los que crecí y me formé como jugador y como persona. Mi corazón siempre será amarillo y azul", agregó.



Antonio Fernández Morales nació el 16 de noviembre de 1987. Se formó en las categorías inferiores del CD Virgili FS y ha jugado en el Jumilla FS, Clipeus Nazareno y Cádiz CF Virgili durante cuatro temporadas. El club le desea "los mayores éxitos personales, profesionales y deportivos en el presente y futuro".