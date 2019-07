Álex Padilla aterriza en el Conil cedido por el Xerez DFC

El Conil CF sigue dando forma a la plantilla para la próxima temporada. Además de las renovaciones que se han ido anunciando (Antonio Narváez, Fran Ponce, Joselito Cornejo, Rubén Díaz, Fran Mejías, Carlos Cuenca y Pablo Ureba), la entidad ha cerrado el refuerzo de Álex Padilla, que llega cedido por el Xerez DFC.

Padilla, que tiene 26 años, no entra en los planes de Andrés García Tébar, de ahí a que Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, haya buscado una salida al futbolista que no sea traumática, ya que se trata del único integrante de la plantilla que es azulino desde que se fundó el club en el año 2013. Curiosamente como juvenil jugó en el histórico Xerez CD.

El futbolista de banda derecha recala en el conjunto conileño con el visto bueno del Lázaro Canto, director deportivo y entrenador del equipo, ya que se trata de un jugador que agrada y que entienden va a aportar a la plantilla que por segunda campaña consecutiva competirá en el grupo X de Tercera.

Álex Padilla se ha despedido temporalmente del Xerez DFC entre lágrimas al haber vivido en primera persona la creación de este equipo hace seis años, por lo que le ha resultado complicado tener que buscar minutos y oportunidades de seguir creciendo en otro conjunto.