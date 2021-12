Trebujena: Mariquita Trasquilá dona 50.000 euros para acabar las obras del futuro teatro

El Ayuntamiento de Trebujena ha firmado un convenio con Mariquita Trasquilá por el que esta empresa trebujenera se compromete a donar 50.000 euros para ayudar a concluir las obras del futuro teatro municipal, que “se encuentran en su fase final”, según ha informado el Cabildo.

El alcalde, Jorge Rodríguez, agradeció la “donación” a Milagros Cabral, fundadora y propietaria de dicha firma privada, destacando que se trata de “un acto sin precedentes, ya que es la primera vez que una empresa local se ofrece a realizar una donación de esta envergadura al Ayuntamiento, que la utilizará para culminar las obras del teatro, que tiene prevista su inauguración en 2022”. Rodríguez subrayó que será “un equipamiento cultural de primer orden, con capacidad para más de 350 espectadores”.

El alcalde resaltó que esta emprendedora “lleva en el ADN, como buena trebujenera, que tiene que seguir colaborando con su pueblo, porque su pueblo ha colaborado con ella”.

Por su parte, Cabral explicó que Mariquita Trasquilá quiere ayudar a Trebujena “y qué mejor equipamiento que el situado frente a mi tienda, donde estuve residiendo”. “Cuando mis asesores me ofrecieron la posibilidad de realizar una donación, tenía claro dónde sería. Todas las mañanas de mi vida me he levantado teniendo mi colegio enfrente, que será el futuro teatro municipal, por lo que la decisión estaba clara”, manifestó.

Mariquita Trasquilá, que cuenta con tiendas de ropa en Trebujena, Sanlúcar y Sevilla, ha podido realizar esta donación gracias a los 80.000 pedidos tramitados durante 2021, que le han permitido revertir parte de sus beneficios en la localidad natal de Cabral. “Me siento muy orgullosa”, afirmó la empresaria.

Al acto, celebrado en el Ayuntamiento, asistió Pepa Cancela, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Trebujena, a la que Mariquita Trasquilá ha donado una máquina de drenaje linfático oncológico, que permitirá “mejorar la calidad de vida” de muchos vecinos de la localidad que padecen esta enfermedad.