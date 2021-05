Sanlúcar: Polémica política por el montaje ferial en La Calzada

El recinto que está habilitando el Ayuntamiento de Sanlúcar en buena parte del paseo de La Calzada para acoger la exposición fotográfica alternativa a la celebración de la Feria de la Manzanilla, con una portada y la tradicional cubierta de farolillos, ha generado una polémica política.

Por un lado, IU ha criticado al Gobierno PSOE-Ciudadanos (Cs) por “montar un simulacro de feria” sin ofrecer “ningún tipo de información a la oposición y la ciudadanía”. Su portavoz, Carmen Álvarez, ha manifestado que “no debemos olvidar que la pandemia aún no ha acabado y los sanluqueños estamos concienciados de que este año, al igual que el pasado, no se podría disfrutar de la Feria, un esfuerzo que tenemos más que interiorizado”, por lo que no entiende que “el PSOE de Víctor Mora destine recursos a este tipo de acciones, cuando hay otras muchas prioridades en la ciudad”.

En alusión a la respuesta que recibió en el pasado pleno municipal cuando preguntó sobre este asunto, Álvarez ha censurado “el despropósito que supone que el alcalde no sepa el presupuesto que conlleva la actuación y afirme que se sabrá una vez que finalicen los trabajos”. A su juicio, “esto denota la nula capacidad de gestión de los recursos municipales por parte del PSOE de Víctor Mora”.

IU reclama al regidor sanluqueño que “explique pormenorizadamente la cuantía de los trabajos que se está realizando en La Calzada, qué actividades se va a llevar a cabo y qué dispositivo de seguridad se va a establecer para que se cumplan las medidas exigidas para evitar la proliferación del Covid en Sanlúcar”.

La portavoz izquierdista ha lamentado que “el alcalde considere que el circo y la pandereta es la forma de apoyar a los comerciantes y hosteleros”. “Si de verdad quiere apoyarlos, lo que tiene que hacer es flexibilizar el pago del IBI e impuestos municipales de locales vinculados a la actividad comercial y la bonificación del sello del coche para vehículos industriales, ligado a actividades económicas; así como la retirada de la tasa de basura y la de mercado para los puestos de la calle Trascuesta y la Plaza de Abastos, algo que IU lleva reclamando mucho tiempo”.

El PP también ha exigido “conocer el coste del montaje de una feria sin casetas ni atracciones en La Calzada” entre críticas a la “falta de transparencia” del equipo de Gobierno. Su presidenta local, Carmen Pérez, considera que “el dinero de festejos no celebrados tiene que destinarse a las familias y los autónomos y pequeños empresarios que están pasando necesidades por la pandemia”.

La también portavoz municipal de los populares ha asegurado que “no se atrae a turistas con bombillas, sino con las playas puestas a punto ya, limpieza, buenos servicios públicos, promoción y apoyo a los hosteleros, comerciantes y taxistas con ayudas directas para mantener el empleo”. “El Gobierno local cree que el derroche en bombillas servirá para llenar establecimientos y nosotros pensamos que el dinero debería destinarse directamente a hosteleros, comerciantes y taxistas, que han sufrido la falta de actividad durante meses, que han tenido que pagar hasta el último céntimo por impuestos y tasas municipales y que no han contado con un solo euro de ayudas directas por parte del Ayuntamiento”.

Pérez ha cuestionado “la utilidad de esta iniciativa”, al tiempo que ha recordado que el PP planteó en el debate plenario sobre los presupuestos municipales que “las partidas reservadas para los festejos se destinaran a política social en caso de no celebrarse por la pandemia y se ofrecieran, igualmente, ayudas a los autónomos y pequeños empresarios”.

El concejal de Cultura y Fiestas, Manuel Lobato (Cs), ha respondido al PP criticando, en primer lugar, “los recientes cambios de opinión” de su portavoz, “que no se ha puesto en contacto para preguntar los costes de la exposición de la Feria”.

Lobato ha lamentado “la actitud crítica de la oposición, cuyos componentes hablan de un gasto de dinero en una feria ficticia, sin interesarse por las actividades que tendrán lugar de cara a la celebración de la misma”. “La concejala del PP debería haber hecho algo tan fácil como preguntar, ya que los farolillos que se están colocando en La Calzada no llevan bombillas, porque lo que estamos montando no es una feria, sino una exposición de fotografías ambientada en feria con el fin de promocionar las bodegas sanluqueñas, así como potenciar el comercio y la hostelería de la zona, sectores que ya nos han agradecido la iniciativa, así como otros colectivos sanluqueños, como la asociación de caseteros”, ha manifestado.

El delegado del área ha recordado al PP que en diciembre sí apoyó la instalación de alumbrado navideño. “¿En qué quedamos?, ¿en Navidad las bombillas sí impulsan el comercio local, pero en feria no?”, ha preguntado públicamente.

Igualmente, Lobato ha contestado a Pérez en relación a los presupuestos municipales: “dice que el PP propuso que lo que no se gastase en fiestas se utilizase en ayudas. ¿Qué le hace suponer a Carmen Pérez que no va a ser así?”,

Según el edil de Fiestas, “con esta actividad, que tiene un coste muchísimo menor que el alumbrado de Navidad, también se contribuye de forma directa a ayudar a las empresas montadoras, así como a los artistas sanluqueños que tan necesitados están de ello”. “Tal vez todo esto no importe y lo único importante sea criticar todo aquello que se haga por parte del Ayuntamiento, aunque sea contradiciéndose a sí misma”, ha añadido en alusión también a la portavoz del PP.