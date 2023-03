Sanlúcar: Un monumento a Narciso Climent junto al IES Francisco Pacheco

La rotonda aledaña al instituto Francisco Pacheco luce desde este pasado sábado un monumento dedicado a Narciso Climent, reconocido sacerdote, profesor, escritor, historiador y comunicador de Sanlúcar que falleció el 3 de junio de 2020.

Se trata de la escultura de un árbol realizada por Garikoitz Cuevas y Memé Perales. La ubicación elegida es el entorno del centro donde Climent ejerció de docente durante muchos años. Su última aparición pública fue en octubre de 2016, cuando recibió la Insignia de Oro de Sanlúcar. Entonces llevaba ya tiempo retirado de la vida pública por motivos de salud.

Según el Ayuntamiento, más de 300 personas se reunieron en torno a este homenaje póstumo a quien fue “un ilustre promotor de la libertad, la sabiduría y el aprendizaje en la ciudad”.

La escultura es un árbol de acero, representado con ramas, frutos y semillas, que refleja que “sanluqueños crecen para ser libres como la misma naturaleza para no perder las raíces, darles sombra a los que buscan cobijo y poder ir a por las ramas sin dejar de formar parte de un poderoso tronco”. Así, en el monumento reza la leyenda: “De tus raíces, Narciso, nuestras ramas”.

El sanluqueño José Jurado, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, que intervino en nombre de los impulsores del homenaje, explicó que estas palabras “dan sentido a la vida del homenajeado”, porque “Narciso Climent fue, es y será un árbol con raíces, tronco, ramas, frutos y semillas que explican su vida y nuestras vidas”.

El alcalde, Víctor Mora (PSOE), comenzó su intervención aludiendo a “los tintes políticos que la Junta de Andalucía intenta salpicar en este homenaje con la negación del espacio público”. “El acto estaba previsto que se pudiera hacer donde fue casa de Narciso y de muchos de nosotros. Sus motivos tendrán, no los entendemos, pero nada va a enturbiar este gran reconocimiento para todos”, manifestó.

El Gobierno local ha explicado al respecto que “por desgracia, la Junta afeó este homenaje prohibiendo realizarlo dentro del centro que fue casa de este ilustre sanluqueño. Sin ofrecer ningún tipo de justificación al respecto, la Delegación Territorial de Educación no permitió la entrada al aparcamiento del instituto Francisco Pacheco para que los impulsores del homenaje pudieran expresarse en este emotivo momento, que debió trasladarse a una plaza de la zona cercana del Parque de los Montañeses”.

Mora destacó que “este reconocimiento nace de amigos que aprendimos recibiendo clases de Narciso, que era amigo más allá de las aulas. Hoy recordamos también al profesor y escritor que fue cronista de Sanlúcar. Una persona que dio mucho a la ciudad”. Además, resaltó que “él sabía que tenía el reconocimiento de Sanlúcar, se lo demostraban en las calles, pero, además, tuvo el honor de recibir en vida, junto a su familia, el máximo reconocimiento de esta ciudad”.

En el ámbito político, el PSOE ha criticado que “este bonito acto de homenaje lo intentó deslucir el Partido Popular de Juanma Moreno”, incidiendo en que “sin justificación, la Delegación Territorial impidió que amigos y familiares se reunieran en su antiguo instituto”.

“Al parecer, a los promotores del homenaje les preguntaron si iba a ir el alcalde y si iba a intervenir, motivo, al parecer, suficiente para que les negaran entrar en el centro. El PP quiso deslucir esta ceremonia de admiración a Narciso Climent, que merecía que se le hubiera realizado en el instituto desde donde dejó tanta huella”, ha criticado.

Preguntada por esta cuestión, la Delegación Territorial ha respondido a este medio que no recibió ninguna solicitud ni comunicación formal de que se iba a celebrar dicho acto, por lo que desconocía totalmente su convocatoria. En este sentido, aseguró que, al no tener constancia de que se celebraría, no es cierto que lo prohibiera.