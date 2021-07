Rota es Música: Un verano con mucho ritmo en Punta Candor

La fiesta del talento y el ritmo no ha hecho más que comenzar en Punta Candor. El pasado fin de semana arrancó Rota es Música, un festival cuyo amplísimo programa de actuaciones se extiende hasta el 4 de septiembre. En total, una treintena de jornadas musicales que conforman uno de los eventos más atractivos del verano en la comarca de la Costa Noroeste y el conjunto de la provincia gaditana.

La propuesta de la organización de este ciclo de conciertos y espectáculos en directo es tan refrescante como ecléctica, teniendo como denominador común la participación de artistas de primer nivel. En el fin de semana de apertura del festival actuaron Los Viandantes, Abraham Sevilla, Antílopez y Miguel Campello, que atrajeron a numerosos roteños y visitantes.

Este jueves jueves Super Agente 86 saludará un nuevo fin de semana de Rota es Música, que continuará el viernes de la mano del rock andaluz y la psicodelia de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y cerrará el sábado Mala Rodríguez con un unplugged de su álbum Lujo Ibérico.

Durante toda la temporada veraniega el buen ambiente y la diversión están garantizados. Basta con echar un vistazo al resto de la programación, que incluye nombres como Califato 3/4, Auki, Seni 520, El Canijo de Jerez, El Sevilla, Eskorzo, Estopa, Fernandocosta, las chirigotas del Selu y del Vera, LaMari (Chambao), La Pegatina, Locoplaya, Los Chikos del Maíz, Mario Díaz, Nolasco, Diego Carrasco, Spoticai y Space Surimi.

Además, el festival ofrecerá actuaciones planteadas para poner en valor el talento de artistas locales de la provincia y alrededores, como Malamanera, La Tarambana, Jeré con Z, Los Farelli, Mind The Zep, Old Fish, El Freskito, Mushogitano, Flamenkería o Radio Camaleón. Por si todo esto fuera poco, Rota es Música también incluye una jornada dedicada a la música electrónica, con un line up repleto de beats formado por Rodríguez Jr. Live, Doctor Dru, M.E.M.O., Chagar, Nubaen, Cali y Dannyboy.

Este espectacular ciclo musical, que tiene como escenario un entorno excepcional, junto a la playa roteña de Punta Candor, prevé convertirse en un soplo de aire fresco y optimismo durante este verano. Con la colaboración del Ayuntamiento de Rota y bajo el lema de Espacio Sostenible, está concebido como una “apuesta firme y con rotundidad por el retorno de la cultura -segura, por supuestísimo- a nuestras vidas”, dado que la pandemia sigue ahí. De hecho, las medidas preventivas ocupan un lugar prioritario en la página web que ofrece toda la información relativa a este festival, cuya dirección es www.rotaesmusica.com, el sitio, por cierto, donde se pueden adquirir las entradas de los espectáculos.

Junto a los organizadores, Miki Gutiérrez y Paco Toro, de la promotora Tritón Events, el alcalde anfitrión, Javier Ruiz, destacó en la presentación que “Rota será este verano un punto de encuentro ideal para los amantes de la música, de la mano de un intenso y atractivo ciclo de conciertos que reforzarán la oferta de ocio y cultural de la ciudad durante la época estival”.

En este sentido, el alcalde explicó que el Ayuntamiento no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con esta iniciativa, aunque en un formato distinto, por su necesaria adaptación a la situación actual marcada por el Covid-19. El lugar elegido es, concretamente, una parcela municipal situada entre la Avenida de Punta Candor y el recinto ferial del municipio.

De este modo, el Consistorio roteño “apuesta por la cultura y el ocio, pensando en la gente más joven de la localidad y en quienes nos visitan”. “Todo ello contando con todas las garantías, medidas de seguridad y normativas, con un formato con un aforo menor al de los grandes festivales que permitirá disfrutar de la música en directo de una manera segura”, subrayó el alcalde.

La afluencia de público registrada durante el primer fin de semana permite anunciar una magnífica acogida del resto del programa del festival, dada la calidad y variedad de artistas convocados para, como destaca la organización, “soñar despierto junto a la brisa del mar”.