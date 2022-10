Sanlúcar: Impuestos congelados y precios de concesiones al IPC para 2023

En el lado de la oposición, IU anunció que presentará propuestas para las ordenanzas fiscales del próximo año , argumentando que “para nada son progresistas”. Su portavoz, Carmen Álvarez, aseguró que “en Sanlúcar los impuestos ya no pueden subir más, porque están en su máximo legal , salvo el IAE, impuesto que grava a las grandes empresas, con el objetivo de no molestar a los bancos y a multinacionales como Aqualia”.

Manuel Lobato pasa de concejal independiente a no adscrito

La Corporación municipal ha tomado conocimiento del paso del concejal David Rodríguez Alhambra, alcaldable de Podemos en 2019 y actualmente en las filas de Adelante, al grupo de ediles no adscritos.

La página web del Ayuntamiento ha incorporado ya esta actualización. Bastaba con comprobarlo poco después de la sesión plenaria no sin sorpresa, porque, junto a Rodríguez Alhambra y los ex ediles de Ciudadanos Javier Gómez Porrúa y Juan José Hernández Ponce, figuran también como concejales no adscritos Manuel Lobato, prodecente de la formación naranja, e incluso el munícipe que rompió con Vox, José Manuel Martínez Ayala. En total, cinco ediles no adscritos, constituyendo así el tercer grupo más numeroso de la Corporación, sólo superado por el PSOE (9) e IU (6).

Así, apenas tres días después de la publicación por parte de este medio de una información que destacaba el jeroglífico de difícil resolución en el que se había convertido el Pleno municipal, Lobato, que continúa como delegado de Fiestas y Cultura del Gobierno local, ha pasado de ese “grupo independiente” del que no constan antecedentes previos en ningún ayuntamiento de España al reconocible de concejales no adscritos. Martínez Ayala, que justificó su ausencia al pleno, estaba ya como tal en el orden del día con una propuesta propia.