Campeona en obediencia canina

“Mis amigos alucinan conmigo y, sobre todo, con mi perra”. A sus doce años, la roteña Laura Antón va camino de convertirse en un referente internacional en obediencia canina, una disciplina deportiva en la que ya ha cosechado valiosos premios junto a su inseparable Nuka, una preciosidad de la raza perro de agua español. Ha ganado competiciones nacionales en Granada y Córdoba, y el pasado mes de septiembre se proclamó subcampeona en la Joop de Reus Memorial Cup. Celebrada en Saint-Doulchard (Francia), se trata de la segunda competición internacional más importante, superada únicamente por la Copa del Mundo. Ojo, en estas citas deportivas no hay categorías por edades, de manera que esta chica de Rota se codea en el pódium con adultos. Suele ser la única niña del conjunto de participantes. Casi nada.

La afición le viene de familia. Su padre, Juan Carlos Antón, también se crió entre perros. Empezaron participando en concursos morfológicos -dicho de otro modo, de belleza-, donde Laura consiguió numerosos premios como mejor expositora infantil, y lo del adiestramiento vino rodado. Con apenas tres o cuatro años ya participaba en ejercicios de obediencia de perros de más de 40 kilos. De la mano de un grupo de adiestramiento de El Puerto de Santa María que entrenaba para pruebas específicas destinadas a perros de agua, Laura y Nuka, que nació en su casa, dieron los primeros pasos juntas en un ámbito deportivo que no tiene más de 15 años de historia.

Como requisitos ineludibles para poder competir, Laura se propuso y consiguió la correspondiente licencia de guía canina y se federó en la Real Sociedad Canina de España, en tanto que su perrita superó el pertinente test de sociabilidad. Ahí arrancaría su trayectoria exitosa con el inestimable apoyo del campeonísimo Toni Aguilar, presidente de Adecán Córdoba, una escuela y club deportivo dedicado a la practica de deportes caninos, la educación y el fomento de toda clase de actividades relacionadas con el mundo del perro.

“Yo no pienso que tenga un don o una habilidad especial. Lo que pasa es que le dedico a mi perra el tiempo suficiente y necesario para esto. Como vivo con bastantes mascotas, creo que me sé manejar un poco con los animales”, nos cuenta Laura refiriéndose a sus cinco perros, el conejo y la ninfa que da, digamos, vida zoológica a esta familia de Rota.

Entrena diariamente con Nuka entre 20 y 30 minutos. Lo hace en las instalaciones de la Escuela Municipal de Hípica ‘Francisco de Paula Ortega García’ y una zona de césped del complejo turístico y residencial de Costa Ballena -ambos recintos cedidos por el Ayuntamiento-, el parque metropolitano de Los Toruños y también parques de Rota.

Según asegura, no conviene que esta práctica rutinaria se prolongue más tiempo para evitar que la perra “se canse y empiece a fallar en los ejercicios”. Esto le permite a Laura disponer de tiempo libre para, aparte de las consabidas obligaciones de todo estudiante, realizar actividades extraescolares y, atención, montar a caballo, que también le encanta. Efectivamente, es aficionada a la hípica.

Eso de tener que medirse con personas adultas en las competiciones no le incomoda. Más al contrario, le parece bien. “Me gusta que no haya categorías de edades, porque pienso que para los perros no hay diferencias entre los niños y los adultos en el adiestramiento”, afirma confesando que afronta cada nueva prueba de cualquier ámbito con cierto nerviosismo. “Pero en el momento en el que la perra hace bien el primer ejercicio ya me calmo un poco”, apostilla.

Su padre preside el club canino Al-Ándalus, que aglutina a casi una veintena de socios de toda la provincia:Rota, Cádiz, Jerez, El Puerto, Puerto Real, Barbate... Juan Carlos destaca que hay mucha afición, porque en las pruebas que se organizan hay numerosos participantes y cada vez suscitan más interés.

Precisamente, la provincia será en febrero escenario del Trofeo Andaluz de Obediencia Canina, promovido por Adecán Córdoba con la colaboración del Ayuntamiento de Rota en esta localidad gaditana. Las instalaciones de la Escuela Municipal de Hípica acogerán el sábado 12 y el domingo 13 esta competición, cuyo programa tiene el novedoso atractivo de que será la primera de Andalucía que contará con una jueza extranjera, la alemana Gerlinde Dobler, y el nuevo juez nacional Jose Sáenz, que formó parte del equipo español de obediencia canina. Juan Carlos resalta a este respecto que en España no hay más de media docena de jueces, de tal manera que el estreno anunciado dota de un especial interés a este evento, del que subraya, igualmente, que se llevará a cabo en dos días, a diferencia de la jornada única que suele dar contenido al programa de estas competiciones.

El club organizador ha agradecido el apoyo del Consistorio roteño para la celebración de una prueba de esta naturaleza por primera vez en Andalucía. Adecán Córdoba destaca “las magníficas características que brindan las instalaciones de la Escuela Municipal de Hípica para esta prueba, ya que cuentan con gradas para el público, pista abierta y pista techada, y una gran zona de parking”. Además, “al tratarse de una instalación hípica, también presenta un ambiente muy parecido al que el equipo español se encontrará en el próximo mundial, que se celebrará en Dinamarca” el próximo verano.

En el trofeo programado en Rota cada participante podrá elegir si competir de forma oficial los dos días, realizar entreno de competición ambas jornadas o efectuar una de las opciones cada día. Ni que decirse tiene que entre los inscritos figura Laura. También está prevista la participación de competidores de fuera de España.

Si esta prueba previa a la Copa del Mundo se cierra con una buena acogida, la idea es que se convierta en una cita fija anual en el calendario nacional.

A mediados del año pasado, Laura fue recibida en el Ayuntamiento de Rota como lo que es, toda una campeona. El concejal delegado de Deportes, José Antonio Medina, aplaudió “el valor de esta joven que con tan solo once años ya destaca de manera muy sobresaliente en obediencia, un deporte canino en el que se busca conseguir que el perro trabaje junto a su conductor con una perfecta compenetración y perfección a la hora de ejecutar los distintos ejercicios”.

Medina subrayó “el trabajo, la constancia y los logros que ya ha conseguido Laura Antón”, además de desearle “muchos más éxitos” y comunicarle que “puede seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento a la hora de facilitarle pistas para continuar con su entrenamiento”.

Con el respaldo de su pueblo, seguro que Laura -y Nuka, claro- seguirán triunfando.