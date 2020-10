El delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez (PP), ha respondido al PSOE de Sanlúcar que “errores y omisiones del Ayuntamiento en la tramitación han dejado provisionalmente fuera del Plan Itínere el Camino de la Reyerta”, vial que comunica el término de este municipio con el de la vecina localidad de Chipiona.

Sánchez ha manifestado su “decepción” por la “actitud confrontadora” del alcalde sanluqueño, Víctor Mora (PSOE), sobre “la situación de la titularidad del Camino de la Reyerta y su inclusión en el Plan Itínere”, recordando que “la resolución que lo deja fuera de las ayudas es provisional, debido a la no justificación de la titularidad y a errores del Ayuntamiento en su tramitación”, por lo que le ha reclamado “buscar soluciones y dejar la pelea política”.

Criticando a Mora, el delegado de la Junta ha asegurado que “en vez de arrimar el hombro y aprovechar las herramientas que le hemos dado desde la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Sanlúcar para intentar justificar la inclusión de este camino dentro de los elegibles en el Plan Itïnere, nos hemos encontrado una administración que no ha aportado apenas documentos y que los que ha entregado estaban erróneos, incluso se les tuvo que estar insistiendo hasta el último día para que presentaran certificados necesarios”.

“En cambio, otros municipios como Chipiona, que estaban en los mismos supuestos que Sanlúcar, han hecho las cosas bien y han preferido dedicar el tiempo a solucionar los problemas burocráticos de sus caminos rurales en vez de confrontar con la Junta de Andalucía”, ha destacado.

La Junta sostiene que “el Camino de la Reyerta, al igual que los dos admitidos de Chipiona, es un camino donde el antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) hizo unas obras en los años 90 que se les entregó a los ayuntamientos, siendo aceptados por éstos para su posterior conservación”. “A partir de dicha entrega se produce una mutación demanial del dominio por el ancho de la obra y se les hace un informe jurídico a los ayuntamientos para que les sirva como base jurídica y así poder justificar su titularidad y entrar dentro de los proyectos elegibles en la convocatoria”, ha explicado.

La Administración autonómica ha precisado que “en el caso de Chipiona, se ha hecho una inscripción de los caminos en su inventario municipal, no así en el de Sanlúcar que, además de presentar por error un levantamiento topográfico que no pertenecía a su municipio, en los certificados del camino presentado solo lo asume como un callejero municipal y no como una titularidad”.

La Junta recuerda que “los ayuntamientos tienen diez días de trámite de audiencia para presentar y subsanar cualquier documentación a los expedientes antes de que salgan las propuestas de resolución definitivas”.

En palabras del delegado territorial de Agricultura, “hay que aprovechar para trabajar de forma coordinada e intentar justificar una documentación de forma rigurosa ante las verificaciones que hay que pasar ante Europa y olvidarse de guerras entre administraciones que solo perjudican a los ciudadanos, en este caso, de Sanlúcar”.