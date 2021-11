“En 2022 habrá que demostrar que Sanlúcar es Capital Gastronómica”

La satisfacción por el logro de la Capitalidad Española de la Gastronomía es evidente en el sector hostelero de Sanlúcar.

Hablamos con Fernando Hermoso, cocinero del prestigioso restaurante Casa Bigote, el profesional que en noviembre de 2019 hizo pública por primera vez la aspiración de la ciudad a conseguir el reconocimiento. Lo hizo de manera improvisada en un homenaje que recibió en la I Fiesta de la Galera.

Casi dos años después nos comunica su alegría, pero con los pies en el suelo. “Nos tenemos que poner las pilas, porque no hay que parecerlo, sino serlo. Lo que hay que conseguir es que cuando acabe 2022, sea una realidad. Que entonces se diga que Sanlúcar se ha comportado como tenía que comportarse y que lo merecía. Hasta que no lo hagamos, no sabemos si lo merecemos de verdad”.

Euforia, digamos, contenida la de Fernando ‘Bigote’, que destaca que “tenemos las hortalizas de la marca Arenas Finas, la manzanilla y los langostinos y, además, en los cuatro puntos cardinales de Sanlúcar podemos degustar platos muy diferentes: en La Algaida están los guisos de pato y demás cacería; en el Barrio Alto, la sopa de ajo y otras cosas riquísimas; en el centro, el tapeo; en La Jara, exquisitos guisos de carne; y en Bajo de Guía, el pescado, el marisco y los guisos marineros”.

Sobre los platos típicos de la tierra, opina que “los guisos tradicionales, de hace cien años” se unen en la oferta hostelera a las propuestas innovadoras de “cocineros de la nueva ola” que abanderan la vertiente “vanguardista” en Sanlúcar.

Entre éstos se encuentran los hermanos Hidalgo, de El Veranillo de Santa Ana y Doña Calma, que, como Fernando ‘Bigote’, participaron en el vídeo promocional de la candidatura de Sanlúcar.

Miguel Hidalgo nos cuenta que la elección de la ciudad ha sorprendido a ambos establecimientos cerrados por vacaciones. “Teníamos mucha ilusión depositada en esta iniciativa y, al final, lo hemos conseguido”, comenta.

Este profesional del sector hostelero de Sanlúcar considera que la distinción gastronómica nacional “repercutirá muy positivamente en Sanlúcar tanto en verano como el resto del año”. Pero el reconocimiento exige tareas: “hay que mantener la calidad, sacar platos nuevos, innovar un poco...”. “Este premio hay que cuidarlo, de manera que el turista que venga a Sanlúcar compruebe que nos lo merecemos”, reflexiona.