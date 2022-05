De fiesta en La Calzada

El sol de justicia que ha convertido el primer día de la Feria de la Manzanilla en una jornada marcada por el calor propio de estas fechas primaverales no ha impedido que el Real de La Calzada y sus alrededores hayan registrado numerosos visitantes para disfrutar de esta edición tan esperada de la fiesta por excelencia de Sanlúcar.

Más que en el recinto ferial, donde las altas temperatura no invitaban precisamente a permanecer demasiado tiempo de pie a la intemperie, el ambiente se concentró especialmente en las casetas, donde, como es costumbre en las primeras jornadas de la fiesta, estaban programadas más o menos de forma espontánea las tradicionales comidas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Por no hablar de las primeras actuaciones musicales en directo no sólo en la Caseta Municipal, sino también en no pocos módulos, digamos, particulares, del recinto.

Encuentros deseados, excelencias gastronómicas y sevillanas y demás música prevista para la ocasión, además de la celebración del Día del Niño en las atracciones infantiles, dieron contenido a un miércoles de Feria que anunciaba una animada actividad festiva hasta el próximo domingo, sin olvidar que el mismísimo Lunes de Resaca, como novedad, los conocidos como cacharritos seguirán funcionando a mitad de precio.

Bastaba dar una vuelta por La Calzada y la Avenida de la Estación para comprobar las ganas con las que cientos de sanluqueños y visitantes acogían la recuperación de la Feria después de dos años de suspensión como consecuencia de la pandemia. De hecho, contra todo pronóstico, la última edición celebrada fue la de 2019 y en el año de la Capitalidad Española de la Gastronomía y la culminación del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo toca celebrar nada más y nada menos que el 50 aniversario de la gran fiesta sanluqueña dedicada a su exclusivo y emblemático vino.

Desde las primeras horas de la tarde, con el apetito propio de las comidas del mediodía, fueron visitando el Real un buen número de jóvenes y no tan jóvenes muy dispuestos a echar un buen rato en compañía de gente cercana que, en el calendario festivo anual de la ciudad, no parece encontrar una fecha más señalada que la que ofrece la Feria que, desde La Calzada, se abre al mundo con las playas sanluqueñas, el río Guadalquivir y Doñana como telón de fondo. Esa expresión tan manida de marco incomparable cobra en el caso de Sanlúcar un especial reflejo.

La marcha de la pandemia, con la cautela propia a que obliga una crisis sanitaria de esta magnitud, parece haber abierto otro ánimo en la población sanluqueña, en especial, en aquellas personas deseosas de retomar la actividad festiva en este municipio gaditano que tiene en sus sucesivas festividades un significativo impulso de vida en común. No en vano, los sinsabores de la cotidianeidad pasan a un segundo plano en estos días tan dados a las reuniones más o menos íntimas en casetas de toda índole.

El programa del miércoles de Feria ha incluido, como es costumbre, la presentación pública del cartel anunciador de las carreras de caballos que se celebrarán el próximo verano en las playas de Sanlúcar. El afiche de la edición venidera es una obra pictórica de Antonelo Collantes.

Al acto, celebrado en Bodegas Hidalgo La Gitana, muy cerca de la portada del recinto ferial más próxima al centro de la ciudad, asistieron, entre otras autoridades, el secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz; la delegada territorial del área, la sanluqueña María Jesús Herencia; y el alcalde, Víctor Mora, junto al presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo.

Este evento declarado de Interés Turístico Internacional, que este año, en su edición número 177, se celebrarálos días 9, 10, 11, 23, 24 y 25 del próximo mes de agosto, es otro de los grandes acontecimientos de la ciudad que, de esta forma, se hermana con la fiesta del genuino vino sanluqueño.