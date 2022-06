“Una Andalucía feminista sería una transformación social y económica”

A sus 22 años, la trebujenera Alba Zambrano es la candidata más joven de la lista electoral de Por Andalucía. Lleva cuatro años militando en IU. Comenzó su actividad política en Juventudes Comunistas. Estudiante de Magisterio de Primaria y Ciencias Políticas, es la responsable del Área de Feminismo en la dirección provincial de IU.

-Es la más joven de la candidatura. ¿Qué cree que puede aportar como tal al proyecto de Por Andalucía en la provincia?

-Lo primero, revolución y alegría. Por supuesto, también traerles oportunidades laborales, de emancipación, de formación y de emprendimiento a los jóvenes en nuestra tierra, que no las tenemos. Los jóvenes somos el futuro y, por ello, en nuestro programa llevamos diferentes propuestas, como, por ejemplo, un programa de empleo juvenil dotado con 250 millones de euros, el fomento de la formación para jóvenes y, algo muy importante, la salud mental, porque tras la pandemia los jóvenes y las personas mayores hemos sido los más afectados. Que haya oportunidades de ir a un psicólogo de la sanidad pública y no solo a uno de pago.

-Además de joven, feminista. En este ámbito de “lucha y compromiso”, como ha dicho en alguna ocasión, ¿cuál es su contribución al programa de la candidatura?

-Necesitamos una Andalucía feminista, porque eso significaría una transformación social, económica, medioambiental, o sea, que abordaría diferentes ámbitos. Claramente hay muchísimos sectores que están muy feminizados y tienen unas condiciones de trabajo extremadamente precarias. También queremos tener la oportunidad de entrar en otros sectores totalmente masculinizados, como la pesca y la agricultura. En la provincia tenemos muchísimos problemas, hay muchísimas compañeras que están luchando: ayuda a domicilio, limpieza… Donde vayas hay un problema de lucha feminista.

Otra cuestión que ha afectado mucho a la provincia ha sido la eliminación de las subvenciones a las asociaciones de mujeres con casas de acogida para maltratadas, que han tenido que cerrar. Por otro lado, está la violencia obstétrica, que sufrimos las mujeres a la hora de ser atendidas, de parir… En los hospitales, por ejemplo, faltan matronas.

También es importante que el feminismo empieza en las aulas. Los planes de igualdad en los centros públicos de Andalucía no están actualizados. Por tanto, no tienen marco legal, están actuando como les da la gana. Creemos que si gobernara el PP con Vox, esos planes de igualdad no se actualizarían. Nosotros sí lo haremos.

-¿Qué problemas específicos o más agudizados cree que tiene la provincia de Cádiz y qué propuestas plantea Por Andalucía para afrontarlos?

-Seis de los municipios de España con más desempleo son gaditanos. Tenemos un gran problema, el desempleo, y hay que aplicar políticas destinadas a crear empleo. Eso es fundamental.

En servicios sociales básicos, tenemos la problemática de la sanidad y la educación. En sanidad nos prometieron un nuevo hospital en Cádiz y nada. Mientras, las condiciones del Puerta del Mar son muy precarias. También nos prometieron más centros de salud, por ejemplo, dos en Jerez, y no se han abierto. Hay que contratar a los 8.000 profesionales sanitarios que fueron despedidos, a los que hay que sumar otros 4.000 más que son necesarios según la Marea Blanca: 12.000 en total.

Por otro lado, hay que mejorar las infraestructuras de comunicación de la provincia para conectar las distintas zonas, implantar un bono de transporte público, el tren de la Costa Noroeste, el tranvía de la Bahía de Cádiz… En carreteras, prometieron el desdoble de la A-382 (Arcos-Antequera) y sigue pendiente este proyecto que permitiría mejorar la comunicación dentro de la Sierra de Cádiz y de esta zona con otras comarcas de la provincia. Si seguimos hablando de la Sierra, no tiene un hospital público y, al igual que en el Campo de Gibraltar, los contratos de sanidad y educación son precarios.

Todo ello sin olvidar, por supuesto, a los sectores más importantes que tenemos en la provincia: la agricultura, la ganadería y la pesca. Hay que incentivarlos.

-¿Qué quejas o problemas personales o colectivos le están impactando más como candidata en estos días de campaña electoral?

-Allá por donde vamos hay un problema al que hay que poner solución. En sanidad, educación y otros muchos ámbitos. Por ejemplo, nos hemos reunido con la asociación de pesca de Barbate para abordar la problemática del alga invasora, que es increíble; con el Frente LGTBI, conformado por 34 colectivos de Andalucía que han recibido amenazas y tienen muchísimos problemas de inserción laboral y de otra índole; con asociaciones de mujeres; trabajadoras de ayuda a domicilio de San Fernando, Sanlúcar y otros municipios; con limpiadoras del Hospital de Puerto Real… También está la falta de un invierno preventivo con las labores necesarias para evitar los incendios forestales en verano, un servicio cuyos trabajadores están en unas condiciones muy precarias.

-¿Cree que la fragmentación de las candidaturas de izquierdas afectará negativamente en los resultados electorales de este espacio político?

-Nuestra candidatura ha sumado diferentes fuerzas políticas: IU, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Lo importante es que hemos dejado a un lado todos nuestros intereses partidistas y vamos a gobernar Andalucía, porque creemos que lo que importa son los problemas de los andaluces, que son muchísimos. En la calle siempre nos dicen lo mismo, que la izquierda no puede estar tan desunida. Pues aquí tenemos un movimiento de izquierdas, que es Por Andalucía.

En cuanto a Adelante Andalucía, nosotros no somos enemigos. Nuestros enemigos son los que amenazan los derechos de las personas: Vox. Por tanto, si en cualquier momento tenemos que llegar a un acuerdo con Adelante Andalucía, por supuesto, llegaremos.

-¿Qué opina de un eventual pacto con el PSOE y Adelante Andalucía para gobernar, si se dieran los números?

-Si se dieran los números, significaría que estaríamos expulsando del Parlamento andaluz a la derecha y la ultraderecha. Significaría que nos pondríamos a solucionar los problemas de la gente en la misma línea que a nivel estatal, donde hay una coalición que está consiguiendo políticas increíbles que realmente miran por la gente. Ahí tenemos el ejemplo de Yolanda Díaz.

-Esta campaña electoral también se les plantea como una batalla contra lo que reflejan las encuestas: una victoria holgada del PP.

-A nosotros las encuestas nos dan un poco igual. Sabemos que se les puede dar la vuelta. A nosotros lo que nos importa son las cosas verdaderas de la calle: sanidad, educación y demás. Eso es lo que vamos a llevar al Parlamento andaluz. No las encuestas. Por el contrario, podemos comprobar que el PP se centra únicamente en las encuestas y no en escuchar a toda Andalucía.

-¿Está percibiendo durante esta campaña en el electorado de Por Andalucía una especial preocupación por el auge de Vox y su posible incorporación a un gobierno de coalición con el PP?

-Por supuesto. Es una preocupación que tenemos todos, porque nosotros siempre queremos avanzar en derechos y libertades, y sabemos perfectamente que tener en Andalucía un gobierno de Vox significaría retroceder años, hacia políticas de la década de los 90, no de 2022. Vox amenaza los derechos de las personas: inmigrantes, LGTBI, mujeres...