Emotivo adiós de Rota a Almudena Grandes

La avenida Escritora Almudena Grandes de Rota ha sido escenario este domingo de un homenaje a la autora madrileña que ha fallecido a los 61 años víctima de un cáncer.

El Ayuntamiento y numerosos amigos y seguidores de la escritora se han dado cita junto al rótulo del avenida que lleva su nombre, situada en la zona de Punta Candor, para recordar su alegría vital, su producción literaria, su compromiso político y su estrecha vinculación a Rota, municipio gaditano en el que residía buena parte del año.

En el acto han intervenido la presidenta de la Diputación, Irene García; el alcalde de Rota, Javier Ruiz; la concejala de Cultura, Esther García; el ex regidor roteño Domingo Sánchez Rizo; los escritores Felipe Benítez Reyes y Juan José Téllez; el cantautor Javier Ruibal y otros amigos y admiradores de la autora. Entre los asistentes también se hallaba la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Además de las emotivas palabras de las distintas intervenciones que se han sucedido en el encuentro, Ruibal ha dedicado una canción a Almudena Grandes y el ex alcalde roteño ha leído el poema con el que su marido, el poeta Luis García Montero, le ha dado su último adiós: “Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, / con ese mismo invierno que hiela las canciones / cuando la tarde cae en la radio de un coche, / como los telegramas, como la voz herida / que cruza los teléfonos nocturnos / igual que un faro cruza / por la melancolía de las barcas en tierra, / como las dudas y las certidumbres, / como mi silueta en la ventana, / así duele una noche, / con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, / con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, / pues todo se me olvida / si tengo que aprender a recordarte”.

El acto se ha cerrado con un prolongado aplauso de todos los presentes. Junto al rótulo de la avenida, algunos asistentes han dejado flores en memoria de esta querida escritora que tenía en Rota su segundo hogar y que, como recordó el alcalde en su intervención, disfrutaba de este municipio como “territorio de la felicidad”.