Chipiona lamenta la repercusión de la huelga del transporte en la flor cortada

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha hecho pública su “preocupación” por “la repercusión económica, social y alimentaria” de la huelga de transportistas en el sector agrícola de la localidad reclamando a todas las administraciones que “actúen con urgencia para solucionar cuanto antes esta situación, ya que, de continuar así, volveríamos a encontrarnos en un panorama muy crítico del que difícilmente podamos recuperarnos con facilidad”.

Aparcero argumenta en un comunicado que “una vez más, el sector productivo de flor cortada y la horticultura de Chipiona se ven inmersos en una nueva crisis en la que se vuelven a producir importantes daños no sólo en el ámbito económico, sino que además va a impedir la posibilidad de recuperación que tras la pandemia han venido sufriendo nuestros agricultores”.

El regidor chipionero lamenta que se produzca “justo en estos momentos, en los que la producción de flores y hortalizas se encuentra en plena actividad y ante fechas propicias como la Semana Santa, donde se podría recuperar parte de lo perdido por parte de nuestras empresas”.

“Además de la incertidumbre que está provocando esta situación a los productores, que se verán obligados a tirar todos los productos perecederos ante la imposibilidad de transportar dichas mercancías, se están produciendo otros aspectos que provocarán situaciones alarmantes que impedirán la tan necesitada recuperación de nuestro sector agrícola, ya que en estos momentos no sólo no se puede transportar mercancías, sino que además no se están elaborando nuevos productos y muchas empresas se ven obligadas a despedir a sus empleados, lo cual generará también graves daños en el ámbito laboral y familiar de Chipiona”, explica Aparcero.

El alcalde, que muestra su apoyo a los transportistas, agricultores y “todos los afectados por esta situación”, prevé abordar la misma con la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana María Bertón, en una reunión que mantendrán la próxima semana.

Aparcero apunta que “aún no disponemos de datos económicos para conocer el alcance de esta nueva crisis en Chipiona”. “De prolongarse demasiado, las consecuencias podrían ser catastróficas para todo el tejido agrícola de la localidad y, por tanto, estaríamos ante una nueva interrogante para vislumbrar cuál será nuestro futuro”, añade en el comunicado.