Paro de transportistas: Comienza a faltar el pescado fresco y sube su precio en Cádiz

El desabastecimiento de algunas mercancías perecederas -no solo de productos como el aceite de girasol, por efecto del acaparamiento- ya se está notando en el Mercado de Abastos de Cádiz, sobre todo en el pescado fresco, como consecuencia de este segundo día de paro indefinido de los transportistas autónomos y de las pymes.

Algunos pescaderos consultados a pie de puesto por este periódico aseguran que les falta entre el 40% o 50% del género y que el que les ha llegado se está disparando de precio, aunque ellos hoy todavía no lo habían repercutido hoy al cliente, salvo excepciones. Faltan especies procedentes del Norte, pero también del Mediterráneo y de Huelva, "porque en Sevilla los piquetes están dando más caña", dice.

"Hoy ha llegado pescado, pero en torno a un 40% menos", cuenta Salvador Galán, de la pescadería Paco de la Rosa. "Sobre todo me ha faltado mercancía del Mediterráneo y de Galicia, pero también de Francia. Más que nada, pijotas, salmonetitos chicos, acedías de allí arriba, pescadillas, merluza...", apunta. "Mañana será peor, seguro. Este pescado llegó el domingo por la noche, antes de que empezase el paro. Mañana será mucho más complicado", dice con seguridad.

"A nosotros nos falta sobre todo pescado azul: boquerón, caballa y sardina", lamenta David Martínez, del puesto Laura y David. "Hoy no hay pescado del norte, sobre todo falta gallo, con todo el que ha habido últimamente. De Marruecos ha pasado algo, pero poco. Y para mañana dicen que lo más seguro es que no baje ningún camión, porque ya ha habido piquetes en Mercasevilla y en Madrid, y no hay distribución ninguna", añade el pescadero.

"Hoy nos ha faltado como mínimo un 50% de la mercancía. Y ese no es el único problema: El precio del 50% restante se ha incrementado una barbaridad. Ha subido todo una media de dos euros, mínimo", explica David. "Este gallo lo estaba vendiendo la semana pasada a 14 euros y hoy está a 18. Los chocos los tengo a 11 euros y la semana pasada estaban a 7... Al haber menos mercancía, lo precios se disparan... Las huevas estaban la semana pasada a 7 euros y están hoy a 12", señala David.

"¡Vamos a tener que traer el pescado en borricos!"

"Si los camiones siguen sin repartir, casi seguro que a finales de semana tendremos que cerrar todos", afirma el pescadero mientras filetea unos gallos para una clienta. "Después de la pandemia, del volcán de La Palma, de la subida de la luz, de la guerra de Putin, del disparate de los precios y de la falta de aceite nada más que nos falta que nos invadan los marcianos", relatan entre los dos. "¡Venga, que vamos a tener que traer el pescado en borricos!", grita desde su puesto otro pescadero.

"A mi lo único que me ha faltado ha sido el marisco, la gamba, que viene de Isla Cristina, y el mejillón, que viene de Galicia. Ha habido piquetes en Sevilla y no han llegado. Tampoco tengo lenguado de aquí, de la Bahía, que sí que había, pero valían una fortuna... Esto depende de la oferta y de la demanda... Si no hay mercancía, los precios se disparan. Aunque hoy estamos aguantando. A nosotros hoy nos han subido los precios pero nosotros no lo hemos hecho. Aquí hay mucha competencia en los precios", afirma Manuel Perales.

Desde detrás del mostrador de la pescadería Gamaza, especializada en atún, pez espada y salmón fresco, Alejandro asegura que de momento tiene de todo. "Han subido un poquito los precios del salmón y del atún. No sabemos hasta cuándo podremos seguir trabajando. Igual nos tenemos que ir con una patera ahí a La Caleta a pescar... El salmón estaba a 17,80 y ahora está a 22 euros el kilo", asegura el comerciante.

"A nosotros nos ha llegado la mitad del pescado y está el doble de caro. Ha habido problemas con los grandes camiones y la gente se ha buscado la vida con furgonetas pequeñas... De nosotros no depende que se arregle esto, amigo... Y la gente no se está llevando más pescado, no estamos vendiendo hoy más... Cádiz, en cuanto cae agua, es complicado", dice Moisés Bautista, de la pescadería Moy.