IU denuncia la pésima gestión del Ayuntamiento con los animales sin hogar

El grupo municipal de Izquierda Unida en Rota criticó públicamente la gestión del Ayuntamiento con los animales sin hogar. Desde el partido ven "desolador" que "no se no se tome en serio ni atienda como debe a sus obligaciones para con los animales abandonados".

El grupo alabó la labor de la protectora de animales Siempre Contigo que, a juicio del partido, "de no ser por ella se encontraría con cientos de animales vagando por sus calles". Desde IU lamentan que la partida presupuestaria (20.000 euros anuales), no es suficiente, además del "desinterés" al no existir campaña de abandono para concienciar a la sociedad roteña, o la absoluta dejadez en la tramitación de una subvención, habiendo perdido, según estimaciones de la protectora de animales, 80.000 euros aproximadamente que eran más que necesarios para el control y atención de las colonias felinas, tarea realizada por voluntarias de una protectora totalmente desbordada por falta de medios.

El partido señala a Nuria López, delegada de Cementerio, Salud Pública y Bienestar animal, por carecer de presupuesto y personal suficientes que se encarguen de recoger a los animales abandonados y llevarlos a la protectora. Asimismo, desde IU Rota denuncian que "el Ayuntamiento ni siquiera se reúne periódicamente con la protectora para estar al día de sus necesidades así como de la situación del abandono animal en Rota".

Para acabar, exigen a Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, "demostrar un firme compromiso con los animales sin hogar, atienda por un lado a las necesidades de la protectora, y por otro se implique al máximo en la causa animalista".