La eterna espera por desaislar Rota

En el año 2009, hace más de 14 años y con el PSOE de Susana Diaz perpetuado en la Junta de Andalucía, fue la primera vez que saltó a la palestra el desdoblamiento de la carretera A-491 en el tramo entre las localidades del Puerto de Santa María y Rota. "Más de 95.000 personas se beneficiarán del desdoble", decía la Junta por aquel entonces. Hoy día, con el cambio consumado y ratificado tras la llegada del PP de Juanma Moreno al poder autonómico, la situación es -casi-idéntica. Ni los fuegos de artificio en forma de un eterno proyecto, ni la modificación para incluir las zonas de campo, ni la inclusión de la partida en los presupuestos del 2023. En términos reales, el desdoble sigue en fase de Supervisión, fuera de los presupuestos autonómicos del 2024 y con Rota aislada de sus localidades vecinas.

Recapitulando hechos, en abril del 2021 se adjudicó la redacción del estudio del proyecto de este desdoble que, en palabras de Ana Maestre, por aquel entonces delegada de la Junta en Cádiz, "la redacción del proyecto tendrá una duración de elaboración de ocho meses y una vez que se acabe todo el procedimiento de elaboración del proyecto y se saque a licitación, está prevista que la obra dure 24 meses aproximadamente y tenga un presupuesto en torno a los 20 millones de euros". Es decir, contando meses, la delegada aseguró que la carretera iba a estar terminada a finales del presente año 2024.

La Junta responde, 24 meses después de la fecha prevista para acabar el proyecto de estudio encargado a la empresa Centro de Estudios de Materiales y control de obra (Cemosa) por un importe de 143.023 euros, que "actualmente el Proyecto de Construcción se encuentra en fase de supervisión en la Dirección General de Infraestructuras Viarias, y por tanto sujeto a cambios y modificaciones".

El desdoble lleva siendo un tira y afloja entre el PP y el PSOE de Rota desde sus inicios. Unos y otros se echan en cara lo que no han hecho sus respectivos partidos cuando tienen las llaves de San Telmo. "Es desleal que ahora el PSOE y el alcalde metan prisa y ruido a un proyecto que llevaba 20 años abandonado", recriminaron los populares cuando el pasado año Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, puso sobre la mesa los retrasos y la falta de respuesta de la Junta con el proyecto. Ahora, el alcalde afirma que "no sé nada más de lo que sale en prensa". Su última reunión con la Junta para tratar el proyecto fue en marzo del 2022, explica a este diario.

Desde el PP, Auxiliadora Izquierdo, portavoz municipal, asegura que, a diferencia de lo que expresa Ruiz Arana, su comunicación "es continua y existe una relación constructiva con la Junta". La portavoz también es diputada del grupo popular en el Parlamento andaluz. Los populares aluden a que el retraso en los plazos se debe a la modificación del proyecto para incluir las zonas rurales de El bercial, Las Marismas o Las Lagunetas. El proyecto modificado se presentó a principios del 2022, en el mencionado último contacto oficial entre el Consistorio de Rota y el Gobierno de Juanma Moreno . "La modificación supone un incremento en el presupuesto", informa Izquierdo. "60 millones", precisa el alcalde. Eso sí, ambos coinciden en que era "fundamental para los vecinos y los empresarios de la zona".

En la actualidad, la batalla reside en que la Junta no lo incluye en los presupuestos recientemente presentados para 2024. Ruiz Arana alega que la Administración andaluza realiza "declaraciones contradictorias", al mismo tiempo que explica que "en papeles no está". Además, anuncia que si se sigue por este camino de no incluirlos "el grupo socialista va a presentar enmiendas". Desde el PP la versión es matizada, y la parlamentaria popular aclara que es ilógico incluir en los presupuestos una partida alta, inexacta y que no se va a ejecutar en 2024. La hoja de ruta, indican desde el Partido Popular, es la siguiente: los populares se comprometen a "agilizar" los trámites para licitar la obra que, una vez adjudicada, "no tiene marcha atrás". Durante el 2024 se presentarán "formalmente" las cantidades para incluir la partida en los próximos presupuestos y "empezar las obras en 2025".

Serán, o no, los plazos definitivos para un proyecto que la localidad y sus vecinos llevan reclamando décadas. Es fundamental, no solo por la comodidad y el tiempo de los usuarios, "es también un tema de seguridad vial", indica el alcalde roteño. Una carretera por la que transcurren 10.000 vehículos diarios y que es indispensable para los vecinos que, por temas laborales o de salud, se ven obligados a transitarla. Además, la eterna espera de Rota a este proyecto "afecta al turismo", una fuente indispensable para la economía de la Costa Noroeste.