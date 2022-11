Chipiona: El agraciado de la Bonoloto es el conserje municipal Juan Carlos Vidal

Juan Carlos Vidal, conserje-notificador del Ayuntamiento de Chipiona, es el agraciado con el premio de más de 1,13 millones de euros del sorteo de la Bonoloto de este miércoles, según ha informado la radio-televisión municipal, que ha entrevistado al afortunado en sus instalaciones.

“Todavía no me lo creo. Anoche creí al principio que había obtenido un premio menor y mi mujer me advirtió que era el de primera categoría. Se me vino a la cabeza mi padre, que fue el que me animó a jugar a la Bonoloto por si llegaba la suerte”, manifestó el chipionero en la emisora municipal.

En la misma entrevista, Vidal explicó que este miércoles ha ido a trabajar “porque estamos bajo mínimos y no quise dejar de acudir a mi puesto”. Posteriormente, ha acudido al banco y la notaría a realizar gestiones. Según afirmó, “hay que tener los pies en la tierra y hacer las cosas con tranquilidad. Lo primero que quería es quitarme la hipoteca, que me quedan muchos años, y tener un barquito para irme a pescar, que es algo que me encanta”.

El agraciado tiene dos hijos y su esposa se encuentra actualmente en desempleo tras terminar la temporada en la cocina de un bar de la localidad. “Me considero una persona humilde y no he pensado todavía si dejar de trabajar”, dijo.

Cada semana sella el boleto en el estanco Morón con diez euros. Hasta el miércoles había obtenido premios menores con la misma combinación (20, 13, 30, 8, 23 y 14), que está formada por fechas familiares.

Vidal comenzó a trabajar como socorrista en el antiguo hotel Cruz del Mar y fue voluntario de Protección Civil y Cruz Roja. Entró a trabajar en el Ayuntamiento de Chipiona como empleado de Playas y actualmente es conserje-notificador.