Carmen Álvarez: "Yo sí quiero llevarme la feria de la Calzada pero es cuestión de años"

El comienzo del montaje de la Feria de la Manzanilla 2024 en Sanlúcar de Barrameda ha levantado ciertas ampollas que, cada año por estas fechas, suelen aflorar. El mayor enfrentamiento reside en la ubicación de la misma, la Calzada de la Duquesa Isbabel, un recinto céntrico y pequeño que políticos y vecinos llevan años reclamando su reemplazo. Carmen Álvarez (IU) afronta este 2024 su primera feria como alcaldesa de la localidad tras ediciones criticando y exigiendo al Gobierno local de Víctor Mora (PSOE), ahora su socio en la Alcaldía, mover la feria de La Calzada.

El Partido Popular ha aprovechado la situación para cargar contra lo que denominan "las mentiras de Álvarez", quien prometió al inicio de su legislatura en junio del 2023 estudiar el cambio de recinto, y asegura que "no ha movido ni un solo dedo" para ello. Por su parte, la alcaldesa habló con este diario para catalogar como "absolutamente falso que no haya gestiones para reemplazar la feria". "He abordado la búsqueda de un nuevo emplazamiento de la feria con mi socio de gobierno. Estamos mirando terrenos, hablando con los distintos sectores y valorando la viabilidad", reconoce.

La idea de la Alcaldía es establecer un recinto a las afueras de la localidad, poniendo de ejemplo El Puerto de Santa María y su recinto ferial de Las Banderas. Sin embargo, Álvarez no esconde la dificultad de un proceso que tiene un sinfín de trámites: permisos de la Junta, establecer red de saneamientos, agua, electricidad, etcétera. "Lo primero es consensuarlo con mi equipo de gobierno, la Asociación de Vecinos y con La Caña -asociación de caseteros de Sanlúcar-", avisa la alcaldesa, que se muestra satisfecha de la coordinación y la buena sintonía entre todas las partes.

Esta edición será en La Calzada, y salvo sorpresa mayúscula, la próxima también. El PP también achacó a la alcaldesa una supuesta falta de comunicación con sus socios del PSOE, quienes ostentan la Delegación de Fiestas con Francisco Pizarro. De hecho, los populares emitieron un comunicado donde afirmaban que la propia alcaldesa reconocía la descoordinación entre las delegaciones de Fiestas e Infraestructuras, ya que desde IU desconocían el inicio del montaje de la feria.

Carmen Álvarez se mostró perpleja con dicha afirmación del PP y negó rotundamente haber realizado dichas declaraciones a la oposición. Para demostrarlo, la regidora relató paso a paso la comunicación con la Delegación de Fiestas, que califica de "excelente". "El delegado de Fiestas envió una comunicación interior a todos los delegados de Izquierda Unida con las fechas donde se iba a montar la feria. Esa comunicación llegó el viernes y el inicio del montaje fue el domingo. Claro que sabemos cuando se iba a montar. Pizarro -delegado de Fiestas- tiene su potestad y yo, como alcaldesa, quiero que todo salga bien. Ha podido y puede haber algún rifirrafe con alguna delegación del PSOE pero con esta desde luego no. La comunicación interior es excelente".

La regidora da la cara con los vecinos de La Calzada

La primera edil del Ayuntamiento de Sanlúcar afirmó a Diario de Cádiz haber mantenido una conversación con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Calzada el mismo domingo que se iniciaron los montajes. Este jueves mantuvieron una reunión para explicarles las medidas establecidas y previstas para mitigar las molestias que sufren los residentes de la zona.

La regidora sanluqueña, que mantiene desde hace meses un estrecho contacto con este colectivo y también con la Asociación de Caseteros La Caña, ha informado que el Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos destinados a los vehículos de gran tonelaje para evitar destrozos en la solería y el acerado del paseo de La Calzada de la Duquesa Isabel y su entorno; además de reducir en la medida de lo posible las dificultades de acceso de los vecinos de la zona a sus viviendas.

La alcaldesa les reconoció en primera persona que su voluntad sigue siendo la de cambiar el recinto ferial: "una feria de 70.000 habitantes, en La Calzada, es la feria más bonita del mundo y se ha quedado pequeño". En este sentido, la alcaldesa espera seguir contando con la colaboración de los colectivos implicados y afectados, así como con el conjunto de la población de Sanlúcar.