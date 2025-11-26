La receta auténtica de paella valenciana tradicional que nunca falla

La paella es mucho más que un plato: es símbolo de unión, celebración y sabor compartido. Siguiendo la receta clásica de paella valenciana de la marca La Fallera, descubrirás cómo conjugarlos ingredientes frescos, la base adecuada y los tiempos exactos para lograr un arroz suelto, sabroso y con ese toque característico de “socarrat”. Esta guía te lleva paso a paso desde el corte de las carnes hasta el momento de reposar la paellera antes de servir. Un acierto seguro para llevar a la mesa una auténtica paella valenciana con estilo.

Ingredientes

500 g de arroz redondo La Fallera

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

1 conejo troceado

1/2 pollo de corral troceado

250 g de judía verde

2 dientes de ajo

Pimentón dulce

3-4 tomates maduros rallados

150 g de garrofó

Infusión de azafrán

1 ramita de romero (opcional)

4 litros de agua (2 iniciales + 2 para cocción)

Elaboración

Preparar todos los ingredientes. Trocea el conejo y el pollo, corta las judías verdes, ralla los tomates y machaca los ajos. Ten listo el azafrán y el pimentón. Dorar las carnes. En una paellera amplia, calienta el aceite y añade el conejo y el pollo. Dora a fuego medio hasta que estén bien marcados. Este paso es clave para que el caldo sea rico y profundo. Añadir las verduras. Incorpora las judías verdes y saltéalas junto a la carne durante unos minutos. Formar el sofrito. Mueve ingredientes hacia los lados y, en el centro, añade los ajos picados y el pimentón dulce, con cuidado de que no se queme. Agrega el tomate rallado y cocina hasta que el sofrito oscurezca y quede espeso. Crear el caldo. Añade el garrofó y 2 litros de agua. Marca el nivel del agua en la paellera para recordar dónde debe quedar antes de echar el arroz. Después incorpora 2 litros más y deja cocer 20 minutos. Incorporar el azafrán. Cuando el caldo reduzca hasta el nivel marcado, añade la infusión de azafrán para dar color y aroma. Añadir el arroz. Incorpora el arroz en forma de cruz sin remover. Cocina 8 minutos a fuego fuerte y 7 minutos a fuego bajo. No remuevas en ningún momento para permitir que se forme el socarrat. Reposo final. Retira del fuego y deja reposar la paella tapada con un paño limpio durante 5 a 10 minutos antes de llevarla a la mesa.

Seguir esta secuencia clásica garantiza una paella equilibrada, aromática y con todo el sabor de la tradición valenciana. Y si quieres explorar más allá, las grandes joyas del recetario arrocero, como el arroz negro, explora las recetas arroz La Fallera, platos que serán los mejores aliados para llenar la mesa de momentos inolvidables.