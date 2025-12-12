Arroz con costillas de la abuela: la receta que sabe a domingo

Este plato es de los que reúnen a todos alrededor de la mesa. Antes de ponerte el delantal para elaborar este arroz con costillas de la abuela organiza los ingredientes principales: un arroz SOS Especial Caldosos y Melosos que aguante bien el caldo, unas costillas de cerdo tiernas y un buen caldo casero que aporte profundidad. Con esta base sencilla, tienes en tus manos todo lo necesario para un arroz capaz de despertar recuerdos y crear nuevos.

Lo mejor de esta receta es su conexión con esos domingos tranquilos, cuando el aroma que sale de la cocina anuncia que viene algo bueno. Cada paso —desde el sofrito hasta el reposo final— está pensado para que el arroz absorba todo el sabor de las costillas y el conjunto quede jugoso, cálido y lleno de matices.

Si ya estás visualizando el resultado, sigue leyendo y verás lo fácil que es preparar un arroz que conquista por tradición y por sabor.

Ingredientes

320 g de arroz SOS Especial Caldosos y Melosos

400 g de costillas de cerdo troceadas

1 pimiento rojo

6 dientes de ajo

2 tomates triturados

1 cebolla blanca en brunoise

1 litro de agua o caldo de carne

100 ml de vino

Laurel y romero

Aceite de oliva

Sal

Elaboración

1. Dora las costillas para arrancar con sabor

Calienta un buen chorro de aceite en una cazuela amplia y añade las costillas. Déjalas cocinar sin prisa, girándolas para que tomen un color dorado uniforme. Cuando tengan ese tono tostado que anuncia sabor, retíralas y reserva.

2. Cocina un sofrito que marque el carácter del plato

En la misma cazuela, incorpora la cebolla y el ajo. Rehógalos hasta que se ablanden. Añade el pimiento rojo y deja que todo se cocine a fuego medio. Cuando las verduras estén tiernas, suma el tomate triturado y permite que reduzca ligeramente. Vierte el vino y deja que el alcohol se evapore por completo.

3. Incorpora el caldo y el arroz

Una vez el sofrito esté bien integrado, agrega el litro de caldo o agua y lleva a ebullición. Añade el arroz repartiéndolo de forma uniforme. Incorpora también el laurel y el romero. Coloca de nuevo las costillas dentro de la cazuela, procurando que queden parcialmente cubiertas.

4. Cocina hasta obtener un arroz meloso

Mantén el fuego medio y deja que el arroz se cocine el tiempo indicado en el envase, vigilando que conserve una textura jugosa. Ajusta de sal si lo necesita.

5. Reposa y remata el plato

Retira la cazuela del fuego y deja reposar unos minutos para que el arroz termine de asentarse. Si quieres darle un toque fresco, puedes añadir un poco de perejil picado antes de servir.

Conclusión

El arroz con costillas de la abuela es pura tradición: sencillo, reconfortante y lleno de matices. Con buenos ingredientes, un sofrito bien hecho y un arroz SOS Especial Caldosos y Melosos, tienes garantizado un resultado que sabe a casa.

Si te apasionan los platos clásicos, echa un vistazo también a recetas como el sorprendente arroz con leche y nata, o al completo recetario Arroz SOS, donde encontrarás variantes como el arroz con costillas adobadas o el arroz con costillas y alcachofas.