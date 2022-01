La trilogía poética de Enrique Montiel

En El temblor de los pájaros se percibe que Enrique Montiel mantiene su pulso poético cerca de grandes autores como Juan Mena, Rafael Alberti, César Vallejo, Rubén Darío o Borges, a los que anteriormente había dedicado numerosos estudios y antologías. Y la necesidad le llevó por los senderos líricos. "Hay cosas que quería decir y que no sabía decirlas si no era con la poesía. Hay cosas que se ponen en verso o no se ponen. El género tira del contenido", afirmaba Montiel.